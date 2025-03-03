Убрала на пять условно

Суд в Москве приговорил к пяти годам условно экс-руководительницу клининговой компании Светлану Масленникову, признав ее виновной в особо крупном мошенничестве. Путем завышения цен на услуги предпринимательница и ее сообщники из военного ведомства нанесли Минобороны ущерб на сумму более 300 млн руб. Один фигурант этого расследования ушел на СВО, остальные уже осуждены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Басманный суд Москвы приговорил экс-гендиректора клининговой компании ООО «Кватра» Светлану Масленникову к пяти годам условного лишения свободы. Ей инкриминировали особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии Главного военного следственного управления СКР (ГВСУ СКР), у бывшего гендиректора ООО «Кватра» Светланы Масленниковой, «обладающей качествами лидера и сильным, волевым характером, сформировался умысел на хищение путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц Минобороны средств федерального бюджета в особо крупном размере при заключении и исполнении государственных контрактов на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и санитарному содержанию фондов» военного ведомства. В деле отмечается, что с системой заключения контрактов с Минобороны госпожа Масленникова была хорошо знакома, поскольку ранее возглавляла аналогичную фирму, которая также оказывала министерству клининговые услуги.

По данным «Ъ», в общей сложности ООО «Кватра» с военным ведомством было заключено 13 655 госконтрактов на 1,3 млрд руб.

Как установило следствие, вмененные им в вину деяния фигуранты совершали при обслуживании и уборке административных зданий Военной академии Генштаба ВС и Научно-исследовательского института военной истории, а также комплекса зданий «Дом приемов Министерства обороны» в период с января 2016 по декабрь 2019 года. Суть махинаций заключалась в подаче на конкурс подконтрольными Светлане Масленниковой фирмами коммерческих предложений с заведомо завышенной начальной максимальной ценой контрактов. Эти данные женщина через сотрудника военного ведомства Ивана Гнатюка передавала коллеге последнего Сергею Кушнареву, а военные чиновники, в свою очередь, информировали предпринимательницу о лимитах, выделенных их ведомством на обслуживание и уборку принадлежащих ему зданий. Роль же начальника одного из отделов Минобороны Руслана Беседина заключалась в подписании актов приема оказанных услуг, «содержащих недостоверные сведения о завышенной стоимости государственных контрактов», которые в дальнейшем направлялись для оплаты в департамент эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами Минобороны.

В итоге, как подсчитали в ГВСУ СКР, за счет этого, а также включения в перечень выполненных услуг, которые вообще не оказывались, фигуранты похитили у Минобороны 323 млн 597 тыс. руб.

Уголовное дело ГВСУ возбудило в конце июня 2020 года. Начальник отдела госзакупок и ценообразования Минобороны Сергей Кушнарев сначала проходил по делу в качестве свидетеля. Однако в марте 2021 года его задержали, а затем арестовали в Хамовническом районном суде. Тогда же под стражу по обвинению в мошенничестве также были взяты сотрудники военного ведомства Иван Гнатюк и Руслан Беседин, а кроме того, Светлана Масленникова.

Сергей Кушнарев и Иван Гнатюк заключили с Главной военной прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, в рамках которых сообщили сведения о механизмах хищений, участниках преступлений, а также о неизвестных следствию эпизодах. В декабре 2022 года суд приговорил Ивана Гнатюка к четырем годам колонии общего режима. В июне 2023 года Басманный райсуд Москвы приговорил Сергея Кушнарева к такому же наказанию, но условно. Впрочем, прокуратура посчитала назначенное наказание «чрезмерно мягким и не соответствующим характеру и степени общественной опасности совершенного преступления». В итоге Мосгорсуд пересмотрел решение суда первой инстанции, и осужденному Кушнареву дали уже реальный срок — четыре с половиной года.

В январе 2023 года рассмотрение уголовного дела в отношении Руслана Беседина и Светланы Масленниковой началось в Мещанском суде Москвы. Однако там состоялось только одно заседание, на котором судья пришла к выводу, что преступление было совершено на территории, подпадающей под юрисдикцию Басманного суда, куда и переадресовала материалы.

Оба подсудимых не признавали свою вину. А уже на финальной стадии процесса Руслан Беседин заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО, не дожидаясь вынесения приговора. Впоследствии его уголовное преследование может быть прекращено.

После оглашения приговора от комментариев Светлана Масленникова и ее адвокат воздержались.

Ефим Брянцев