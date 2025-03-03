Убрала на пять условно
Экс-главу клининговой компании осудили за хищение средств Минобороны
Суд в Москве приговорил к пяти годам условно экс-руководительницу клининговой компании Светлану Масленникову, признав ее виновной в особо крупном мошенничестве. Путем завышения цен на услуги предпринимательница и ее сообщники из военного ведомства нанесли Минобороны ущерб на сумму более 300 млн руб. Один фигурант этого расследования ушел на СВО, остальные уже осуждены.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Басманный суд Москвы приговорил экс-гендиректора клининговой компании ООО «Кватра» Светлану Масленникову к пяти годам условного лишения свободы. Ей инкриминировали особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии Главного военного следственного управления СКР (ГВСУ СКР), у бывшего гендиректора ООО «Кватра» Светланы Масленниковой, «обладающей качествами лидера и сильным, волевым характером, сформировался умысел на хищение путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц Минобороны средств федерального бюджета в особо крупном размере при заключении и исполнении государственных контрактов на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и санитарному содержанию фондов» военного ведомства. В деле отмечается, что с системой заключения контрактов с Минобороны госпожа Масленникова была хорошо знакома, поскольку ранее возглавляла аналогичную фирму, которая также оказывала министерству клининговые услуги.
По данным «Ъ», в общей сложности ООО «Кватра» с военным ведомством было заключено 13 655 госконтрактов на 1,3 млрд руб.
Как установило следствие, вмененные им в вину деяния фигуранты совершали при обслуживании и уборке административных зданий Военной академии Генштаба ВС и Научно-исследовательского института военной истории, а также комплекса зданий «Дом приемов Министерства обороны» в период с января 2016 по декабрь 2019 года. Суть махинаций заключалась в подаче на конкурс подконтрольными Светлане Масленниковой фирмами коммерческих предложений с заведомо завышенной начальной максимальной ценой контрактов. Эти данные женщина через сотрудника военного ведомства Ивана Гнатюка передавала коллеге последнего Сергею Кушнареву, а военные чиновники, в свою очередь, информировали предпринимательницу о лимитах, выделенных их ведомством на обслуживание и уборку принадлежащих ему зданий. Роль же начальника одного из отделов Минобороны Руслана Беседина заключалась в подписании актов приема оказанных услуг, «содержащих недостоверные сведения о завышенной стоимости государственных контрактов», которые в дальнейшем направлялись для оплаты в департамент эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами Минобороны.
В итоге, как подсчитали в ГВСУ СКР, за счет этого, а также включения в перечень выполненных услуг, которые вообще не оказывались, фигуранты похитили у Минобороны 323 млн 597 тыс. руб.
Уголовное дело ГВСУ возбудило в конце июня 2020 года. Начальник отдела госзакупок и ценообразования Минобороны Сергей Кушнарев сначала проходил по делу в качестве свидетеля. Однако в марте 2021 года его задержали, а затем арестовали в Хамовническом районном суде. Тогда же под стражу по обвинению в мошенничестве также были взяты сотрудники военного ведомства Иван Гнатюк и Руслан Беседин, а кроме того, Светлана Масленникова.
Сергей Кушнарев и Иван Гнатюк заключили с Главной военной прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, в рамках которых сообщили сведения о механизмах хищений, участниках преступлений, а также о неизвестных следствию эпизодах. В декабре 2022 года суд приговорил Ивана Гнатюка к четырем годам колонии общего режима. В июне 2023 года Басманный райсуд Москвы приговорил Сергея Кушнарева к такому же наказанию, но условно. Впрочем, прокуратура посчитала назначенное наказание «чрезмерно мягким и не соответствующим характеру и степени общественной опасности совершенного преступления». В итоге Мосгорсуд пересмотрел решение суда первой инстанции, и осужденному Кушнареву дали уже реальный срок — четыре с половиной года.
В январе 2023 года рассмотрение уголовного дела в отношении Руслана Беседина и Светланы Масленниковой началось в Мещанском суде Москвы. Однако там состоялось только одно заседание, на котором судья пришла к выводу, что преступление было совершено на территории, подпадающей под юрисдикцию Басманного суда, куда и переадресовала материалы.
Оба подсудимых не признавали свою вину. А уже на финальной стадии процесса Руслан Беседин заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО, не дожидаясь вынесения приговора. Впоследствии его уголовное преследование может быть прекращено.
После оглашения приговора от комментариев Светлана Масленникова и ее адвокат воздержались.