Подсудимый, встаньте в строй!

Как стало известно “Ъ”, бывший сотрудник Минобороны Руслан Беседин, обвиняемый в хищении у военного ведомства в составе преступной группы более 300 млн руб., отправился на СВО. В зону боевых действий он убыл прямо с судебной скамьи, не дожидаясь вынесения приговора, намеченного на 3 марта. За боевое отличие его уголовное преследование должно быть прекращено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Минобороны Руслана Беседина и экс-гендиректора клининговой компании «Кватра» Светланы Масленниковой, обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), началось в Мещанском суде Москвы в январе 2023 года. Впрочем, там состоялось только одно заседание.

На этом заседании судья пришла к выводу, что преступление было совершено на территории, подпадающей под юрисдикцию Басманного суда, куда и переадресовала все материалы.

Фигурантами этого уголовного дела помимо Руслана Беседина и Светланы Масленниковой являлись бывший начальник отдела государственных закупок и ценообразования Минобороны России Сергей Кушнарев и экс-начальник отдела департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций (ДЭСиОКУ) военного ведомства Иван Гнатюк. Все они были задержаны весной 2021 года. При этом последние двое сразу же пошли на сотрудничество со следствием и заключили досудебные соглашения с Главной военной прокуратурой.

Первым в декабре 2022 года четыре года колонии общего режима получил Иван Гнатюк. А вот Сергей Кушнарев в июне 2023 года отделался таким же сроком, но условно. Впрочем, прокуратура посчитала назначенное наказание «чрезмерно мягким и не соответствующим характеру и степени общественной опасности совершенного преступления». В итоге Мосгорсуд пересмотрел решение суда первой инстанции, и осужденному Кушнареву дали уже реальный срок — четыре с половиной года.

Дело же так и не признавших своей вины Светланы Масленниковой и Руслана Беседина рассматривается в обычном порядке. При этом последний уже фактически на финальной стадии судебных слушаний ходатайствовал о заключении контракта с Минобороны и убыл на СВО.

Таким образом, рассмотрение дела в отношении обвиняемого Беседина приостановлено, а приговор 3 марта будет оглашен только в отношении Светланы Масленниковой. Отметим, что ее следствие считает организатором криминальной схемы, в которую она вовлекла должностных лиц Минобороны.

По версии ГВСУ СКР, именно у обвиняемой Масленниковой, «обладающей качествами лидера и сильным, волевым характером, сформировался умысел на хищение путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц Минобороны средств федерального бюджета в особо крупном размере при заключении и исполнении государственных контрактов на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и санитарному содержанию фондов» военного ведомства. В деле отмечается, что с системой заключения контрактов с Минобороны гендиректор ООО «Кватра» Масленникова была хорошо знакома, поскольку ранее возглавляла аналогичную фирму, которая также оказывала Минобороны клининговые услуги.

По данным “Ъ”, в общей сложности этим ООО с военным ведомством было заключено 13 655 госконтрактов на 1,3 млрд руб.

Как установило следствие, вмененные в вину деяния фигуранты совершали при обслуживании и уборке административных зданий Военной академии Генштаба ВС и Научно-исследовательского института военной истории, а также комплекса зданий «Дом приемов Министерства обороны» в период с января 2016-го по декабрь 2019 года. Суть махинаций заключалась в подаче на конкурс подконтрольными Светлане Масленниковой фирмами коммерческих предложений с заведомо завышенной начальной максимальной ценой контрактов. Эти данные женщина через Ивана Гнатюка передавала Сергею Кушнареву, а те, в свою очередь, информировали предпринимательницу о лимитах, выделенных военным ведомством на обслуживание и уборку принадлежащих ему зданий.

Роль же начальника одного из отделов Минобороны Руслана Беседина заключалась в подписании актов приема оказанных услуг, «содержащих недостоверные сведения о завышенной стоимости государственных контрактов», которые в дальнейшем направлялись для оплаты в ДЭСиОКУ. В итоге, как считают в ГВСУ СКР, за счет этого, а также включения в перечень выполненных услуг, которые вообще не оказывались, фигуранты похитили у Минобороны 323 млн 597 тыс. руб.

Олег Рубникович