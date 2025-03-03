«Передние лапы действуют как весла, а задние выполняют роль руля»

Только что прошли День белого медведя и День Арктики. А 3 марта празднуют Всемирный день дикой природы. Все это поводы поговорить о животном, которое считается самым крупным наземным млекопитающим отряда хищных. Вот что рассказывает о нем Юрий Суетин, научный сотрудник отдела науки национального парка «Русская Арктика».

Беседовала Наталия Лескова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из коллекции Роджера Вайоллета. «Белый медведь», гравюра XIX века

Фото: Roger Viollet Collection / Getty Images Из коллекции Роджера Вайоллета. «Белый медведь», гравюра XIX века

Фото: Roger Viollet Collection / Getty Images

Белых медведей все любят, но на самом деле они представляют опасность для человека — точно так же, как человек представляет опасность для них. Как вы считаете, какая из опасностей больше?

Медведь может пострадать от человека, но и человек из-за встречи с медведем может погибнуть. Изменение климата, сокращение площади льдов тоже сказывается на его состоянии и численности. Все говорят про глобальное потепление, но я думаю, что корректнее вести речь про глобальное изменение климата. Не на всей планете теплеет, но именно в Арктике потепление происходит: среднегодовые температуры воздуха в этом регионе повышаются более быстрыми темпами, нежели на остальной части планеты. Площадь льдов в арктическом регионе сокращается, белому медведю становится сложнее охотиться, ему приходится придумывать новые стратегии для выживания, менять тактику добывания пищи, если говорить про охоту на тюленей в полыньях, например.

И как он меняет тактику?

Белый медведь с латыни — это Ursus maritimus — дословно «медведь морской». Большинство специалистов даже часто относят его к морским млекопитающим. Но все-таки его стратегия охоты — либо с полыньи, либо с берега, и он чаще прибегает ко второй стратегии. А поскольку площадь льдов становится меньше, медведь раньше выходит на берег, чтобы охотиться.

Бурый медведь делает берлоги и там залегает на зимнюю спячку. А что с белым?

Он тоже может делать берлоги и делает их, но в спячку не ложится, потому что его среда обитания и образ жизни этого не требуют, он охотится круглогодично. Самцы могут залегать в берлогу в случае непогоды, чтобы ее переждать. Это временные укрытия, они совсем простые по устройству в отличие от родовых берлог у бурых медведей. Он просто лежит, пережидает непогоду. Они могут замедлять свой метаболизм, если долгое время не находят пищу, что похоже на состояние частичного торпора, но это не полноценная спячка. Самки тоже ложатся в зимний период в берлоги, ведь к середине апреля у них должны появиться детеныши. Из берлог они выходят уже с детьми.

Как сейчас живется белому медведю в Арктике?

Если он хочет продолжать свой род, то ему придется приспосабливаться к меняющимся условиям, а это растущая антропогенная нагрузка, активное развитие Северного морского пути и освоение новых районов нефтегазовых разработок. Фактор тревоги у него возрастает. Но в целом медведь пока что успешно приспосабливается к тем вызовам, которые встречаются в его жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франклин Макмахон. «Белый медведь», середина XX века

Фото: пїЅпїЅ Franklin McMahon / CORBIS / Corbis / Getty Images Франклин Макмахон. «Белый медведь», середина XX века

Фото: пїЅпїЅ Franklin McMahon / CORBIS / Corbis / Getty Images

Тем не менее это краснокнижное животное, которое охраняется государством?

Да, поскольку оно находится под угрозой исчезновения из-за изменений в окружающей среде и растущей антропогенной деятельности. Это пагофильный вид, очень сильно привязанный к жизни во льдах. Его нужно сохранять и изучать, чтобы общемировая популяция не сокращалась.

Что общего у белого медведя с бурым?

Происхождение. Белый произошел от бурого. Первоначально медведи появились в более комфортных климатических условиях, но постепенно начали расширять свой ареал, чтобы успешно выживать, продолжать потомство. Это происходило примерно 400–600 тыс. лет назад: бурый медведь постепенно начал смещаться на север, приспосабливаться к жизни в этих краях, и так в процессе эволюции из бурого получился белый медведь. Это отдельный, полноценный вид.

Чем, кроме цвета, отличаются эти два вида?

У них совсем разное питание: бурый питается всем, что найдет. Он может поесть и грибы, и ягоды, и различные листья, травы. Он всеядный. Бурые медведи обожают сладости и часто едят ягоды, фрукты и мед, ведь углеводы дают много энергии. Белые медведи, напротив, практически не сталкиваются со сладкой пищей в естественной среде обитания, в Арктике нет ни фруктов, ни меда. Они предпочитают получать энергию в виде жира и белка. Из-за суровых условий им нужна более высокоэнергетическая пища: тюлени, моржи. Именно жир. Иначе говоря, белый медведь — специализированный арктический хищник, а бурый — универсальный всеядный обитатель суши.

Однако современные исследования показывают, что белые медведи тоже могут проявлять интерес к сладкому, менять свои пищевые пристрастия. В зоопарках они с удовольствием лакомятся фруктами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Два белых медведя на льдине делят морского котика», 1884

Фото: GettyImages.ru «Два белых медведя на льдине делят морского котика», 1884

Фото: GettyImages.ru

Где сейчас больше всего живет белых медведей?

В России сейчас обитает около 5–6 тыс. особей, что составляет примерно 25% мировой популяции. Большая часть белых медведей живет на Чукотке, численность чукотско-аляскинской популяции составляет от 3 до 4,5 тыс. особей. Но если говорить про нашу территорию, то Землю Франца-Иосифа называют «родильным домом белых медведей», именно здесь медведи западного сектора российской Арктики выводят свое потомство. Удаленность региона, наличие укромных мест и близость к местам концентрации тюленей делают архипелаг идеальным местом для размножения и выращивания потомства.

Есть ли сейчас угроза истребления медведей человеком?

В России полностью запрещена охота на белых медведей, за это предусмотрены большие штрафы и уголовные сроки. Люди, к счастью, больше таким не занимаются. Но если говорить про Канаду, то охота на этих животных — важная часть традиционного образа жизни коренных народов (инуитов, юпиков, кри и других). Там введена жесткая квота на добычу. Она определяется правительством Канады, учеными и представителями коренных народов.

Правда ли, что белый медведь — это самый серьезный хищник на территории нашей страны?

Это самый крупный наземный представитель млекопитающих отряда хищных. В Арктике он точно король зверей. Длина белого медведя достигает 3 метров, масса — 1 тонны.

Доводилось ли вам встречаться с белым медведем в природе?

Да, ежегодно происходят встречи, всегда при разных обстоятельствах. Нельзя забывать, что мы у них в гостях, они чувствуют себя как дома, и ты никак не обезопасишь себя полностью от встречи с белым медведем. Первое время было действительно страшно. Когда только пришел в национальный парк, я знал в теории, как действовать, но на практике, когда видишь такого большого, хоть и грациозного, хищника, становится не по себе. Он так вальяжно идет, допустим, по берегу моря, ты смотришь на него и думаешь: что делать в такой ситуации? И побаиваешься, и восхищаешься его красотой.

Вам не приходилось применять оружие?

Только если стрельба где-то рядом, чтобы напугать разлетающимися камнями. Но в медведя стрелять нельзя. Только в случае реальной угрозы жизни, потому что последствия будут возложены на того, кто стрелял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архив Халтона. «Белый медведь или прибрежный медведь», около 1800

Фото: Hulton Archive / Getty Images Архив Халтона. «Белый медведь или прибрежный медведь», около 1800

Фото: Hulton Archive / Getty Images

Что вы думаете о когнитивных способностях белого медведя?

Думаю, они умные. Они умеют мыслить, знают, как действовать в сложных ситуациях. То, что приспосабливаются к изменяющимся условиям,— это тоже показатель, что они разумны. А еще медведь умеет применять те предметы, которые море иногда выбрасывает на берег. Осенью я снимал фотоловушки. И там была чудесная серия снимков, где белый медведь играет желтым буем от рыболовецких сетей. Он катал этот буек из стороны в сторону часов восемь, развлекался. А на следующей серии кадров, где-то через неделю, была уже медведица с двумя медвежатами: она сидела рядом, а малыши перекатывали буек из стороны в сторону.

Вы сказали, что белых медведей надо изучать. Почему это важно?

Потому что это вид, который может исчезнуть с нашей планеты, если мы сейчас ничего не предпримем. Нужно знать его состояние, самочувствие в меняющихся условиях, то, как он к ним приспосабливается, оценивать их численность и ее динамику. Важно иметь картину разных популяций медведей, которые изолированы по всему арктическому региону. Как, допустим, чувствует себя чукотско-аляскинская популяция или же наша баренцевоморская, как им живется на их территориях, какие они предпринимают шаги, чтобы сохранить самих себя. Наша популяция вообще одна из самых уязвимых из-за быстрого сокращения площади морского льда в Баренцевом море.

Каким образом белые медведи общаются между собой? Как у них работает коммуникация?

Белые медведи — это одиночные животные. В зоопарке они живут на ограниченной территории, им приходится дружить. Но в дикой природе чаще они все-таки одиночки. Самцы с самками встречаются только в летний период, а потом расходятся по своим делам. Редко можно видеть какие-то большие скопления медведей. Бывает, что море выбрасывает на берег тушу большого животного, моржа или кого-то из китообразных, и тогда около этой туши может собраться несколько медведей. Но чаще они никак друг с другом не взаимодействуют — только агрессируют друг на друга из-за общей пищи.

Но тем не менее они образуют пары, у них рождается потомство, а значит, им надо каким-то образом общаться, передавать свои навыки детям. Как они это делают? У них есть какой-то язык общения?

Они используют язык тела, звуки и запахи, через которые матери передают детенышам важные навыки выживания. Медвежата живут с матерью два-три года, она их обучает и защищает, потому что тот же самый самец, с которым они размножались летом, может убить этих детенышей, если голодный.

Есть ли для вас какие-то загадки в мире белого медведя?

Определенно. Белый медведь — далеко не самый изученный вид на территории нашей страны. Вообще Арктика — это до сих пор большое белое пятно: очень много всего не открыто. Для меня было бы интересно узнать про смешение различных популяций. Вот есть баренцевоморская, карская, лаптевская, чукотско-аляскинская. Часто ли они встречаются друг с другом, контактируют, дают потомство? И было бы интересно узнать про их миграции. А еще такое интересное явление — смешение белого медведя с бурым…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Для выживания в условиях Арктики белым медведям необходимы белки и жиры. Так что в отличие от бурых медведей они хищники Фото: Николай Гернет Белый медведь — отнюдь не самое предсказуемое и иногда агрессивное животное. Туристам безопаснее наблюдать за ними с борта ледокола Фото: Андрей Кунников Основной способ охоты медведей — со льдины. Но иногда природа помогает им, выкидывая на берег туши погибших животных Фото: Андрей Паршин Из-за изменений климата площадь арктических льдов сокращается, что усложняет для медведей процесс добычи пропитания Фото: Иван Мизин Медведь не самый крупный арктический обитатель, но точно самый крупный хищник в регионе Фото: Николай Гернет Для производства на свет потомства белые медведицы залегают в берлогу. Из берлоги они выходят в 3–4 месяца. И живут с матерью 2–3 года Фото: архив национального парка «Русская Арктика» Следующая фотография 1 / 6 Для выживания в условиях Арктики белым медведям необходимы белки и жиры. Так что в отличие от бурых медведей они хищники Фото: Николай Гернет Белый медведь — отнюдь не самое предсказуемое и иногда агрессивное животное. Туристам безопаснее наблюдать за ними с борта ледокола Фото: Андрей Кунников Основной способ охоты медведей — со льдины. Но иногда природа помогает им, выкидывая на берег туши погибших животных Фото: Андрей Паршин Из-за изменений климата площадь арктических льдов сокращается, что усложняет для медведей процесс добычи пропитания Фото: Иван Мизин Медведь не самый крупный арктический обитатель, но точно самый крупный хищник в регионе Фото: Николай Гернет Для производства на свет потомства белые медведицы залегают в берлогу. Из берлоги они выходят в 3–4 месяца. И живут с матерью 2–3 года Фото: архив национального парка «Русская Арктика»

Такое возможно?

Да, это довольно редкое, но зафиксированное явление. Потомки таких межвидовых скрещиваний называются гроларами (от grizzly + polar) или пизли (pizzly). Бурый и белый медведи довольно близки и могут скрещиваться, давая потомство. Такое скрещивание встречается в Северной Канаде, на Аляске и в России, возможные случаи описаны на Чукотке и в Карском море.

Даете ли вы медведям имена?

Сложно сказать, тот же самый это медведь или нет, если, конечно, на него не надет спутниковый ошейник. У нас действует ежегодная экспедиция, организуемая совместно с Министерством обороны, с Русским географическим обществом и научными институтами нашей страны, мы с ними работаем не один год, и наше сотрудничество продолжается. Так вот в апрельской экспедиции, если мы ловим медведя, на короткий период его усыпляем, чтобы взять у него анализы, взвесить его, оценить состояние. Из баллончика специальной краской, которая стирается буквально через две недели, он подписывается: ему дается имя или какой-то номер. Все две недели, которые длится экспедиция, мы этих медведей узнаем.

Зачем на медведей надевают спутниковый ошейник?

В первую очередь это делается для того, чтобы изучать миграции в течение различных сезонов года на протяжении нескольких лет. Спутниковый ошейник может работать до трех лет, а то и больше. Можно отслеживать перемещения животного, дневной суточный цикл: чем он занимается — находится в воде, на льдине, охотится или отдыхает. Можно отследить в целом, чем данная конкретная особь занимается на протяжении того или иного периода времени, выяснить его какие-то повадки, суточный цикл.

Есть ли какие-то факты, которые вы узнали с помощью спутниковых ошейников или фотоловушек, и они вас удивили?

Очень много случаев, когда ученые удивляются, какие большие расстояния может преодолевать белый медведь. Между Новой Землей и Шпицбергеном расстояние 350 км, и есть подтвержденные факты, что медведицы перемещались с одного арктического архипелага на другой и обратно. Доступность ледового покрова — один из ключевых факторов возможности подобных миграций. Но при этом белые медведи — отличные пловцы, они способны преодолевать огромные расстояния в воде, проплывать десятки, а иногда и сотни километров без отдыха. Их мощные передние лапы действуют как весла, а задние выполняют роль руля, помогая сохранять направление. Благодаря толстому слою подкожного жира медведи могут находиться в ледяной воде до 12 часов без перерыва.

Бывало, что медведь вас узнавал?

У нас в бухте Тихой есть медведь, которого мы встречаем каждый год в летний период. Иногда создается ощущение, что он там живет: когда бы ты туда ни приехал, в какой бы период лета ты там ни оказался, всегда он тут как тут. Точно не известно, один и тот же это медведь или разные — здесь никакого специального исследования не проводилось, но визуально — как будто он нас поджидает и хочет сказать: «Снова приедут ученые, туристы, а я тут сижу, жду».