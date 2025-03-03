Валерия Антоненко возглавила Корпорацию развития Удмуртии (КР УР) в качестве врио директора, указано на сайте организации. В компании она занимала должность заместителя руководителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт «Корпорацию развития Удмуртии» Фото: сайт «Корпорацию развития Удмуртии»

Пост замдиректора госпожа Антоненко заняла в 2019 году. В 2012-2019 гг. она руководила Центром поддержки экспорта КР УР. До 2012 года — директор юридического агентства «Аргумент». Госпожа Антоненко родилась в Ижевске и закончила УдГУ в 2007 году по специальности «Юриспруденция. Гражданское право». Ей 40 лет.

Напомним, 28 февраля пост директора покинул Фаниль Мандиев. Он руководил КР УР с ноября 2023 года. О причинах такого решения не сообщалось.