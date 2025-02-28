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Фаниль Мандиев покинул пост директора Корпорации развития Удмуртии

Директор Корпорации развития Удмуртии (КР УР) Фаниль Мандиев покинул свой пост. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте». О причинах такого решения не сообщается. «Дальше меня ждет еще один большой проект»,— добавил господин Мандиев без подробностей.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Господин Мандиев возглавил КР УР в ноябре 2023 года. За год корпорация, отметил он, помогла заключить 27 соглашений на 20 млрд руб. Было подготовлено 100 финансовых моделей на грантах и сформировано 5 пакетов документов на получение субсидий на 1 млрд руб.