Правительство поддержало ужесточение правил поступления в вуз после колледжа

Правительство планирует одобрить законопроект, запрещающий выпускникам колледжей поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, если по выбранному направлению они ранее не учились в среднем специальном учебном заведении. Проект отзыва правительства, утвержденный комиссией по законодательной деятельности, есть в распоряжении «Ъ».

Проект поправок к закону «Об образовании» в конце декабря 2024 года внесла на рассмотрение межфракционная группа депутатов из комитетов по науке и высшему образованию и по просвещению. Сейчас выпускники колледжей могут поступить в вуз без ЕГЭ, сдавая внутренние экзамены, которые устанавливаются самими высшими учебными заведениями. Также абитуриент может комбинировать экзамены — часть сдать в формате ЕГЭ, а другую часть — в вузе.

Авторы инициативы считают, что принятие поправок позволит повысить качество знаний и мотивацию поступающих, которые не смогут использовать обучение в колледжах как «вариант обхода ЕГЭ» для поступления в высшие учебные заведения. Один из авторов документа — первый зампред комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга (ЕР) пояснял, что для тех вузов, которые уже предъявляют жесткие требования абитуриентам, принимая их только по ЕГЭ, ничего не изменится.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Профильный переход».

Полина Мотызлевская