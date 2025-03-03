Xiaomi представила глобальные версии флагманских Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra

Китайская компания Xiaomi анонсировала глобальные версии своих флагманских смартфонов — Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra. Оба устройства ранее были представлены на внутреннем рынке Китая и теперь стали доступны пользователям в других странах, в том числе в России.

Международные версии получили некоторые изменения по сравнению с китайскими аналогами. Основное отличие Xiaomi 15 Ultra заключается в уменьшенной емкости аккумулятора — вместо 6000 мА•ч, доступных в китайской версии, международная модель оснащена батареей на 5410 мА•ч. Кроме того, цветовая палитра была сокращена: пользователи смогут выбрать между черным, белым и черно-серым вариантами, тогда как серо-зеленый останется эксклюзивом для китайского рынка.

Остальные характеристики устройств остались без изменений. Xiaomi 15 Ultra оснащен 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3200х1440 и частотой обновления до 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью до 1 ТБ. Основная камера включает четыре модуля, главный из которых — 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-900 с оптикой Leica Summilux. Более компактная модель Xiaomi 15 обладает 6,36-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2670х1200.

В России дистрибуцией устройств занимается компания diHouse, Xiaomi 15 доступен от 99 990 руб., а Xiaomi 15 Ultra — от 149 990 руб. При покупке с 3 по 31 марта 2025 года предусмотрены подарки, расширенная гарантия и эксклюзивное обслуживание.

Евгений Федуненко