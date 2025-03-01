Цены на квартиры в новостройках Ижевска снизились на 1% за февраль

Средняя цена квартиры в новостройках Ижевска снизилась на 1% за февраль, до 5,8 млн руб. Как следует из исследования федерального портала «Мир Квартир», 1 кв. м на первичном рынке в городе оценивался в 117 тыс. руб. к концу зимы, прирост за прошлый месяц — 0,5%. По стоимости «квадрата» столица Удмуртии заняла 46-е место среди крупных городов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Новостройки показывают все меньший прирост цен и дешевеют во все большем числе городов. Спрос на покупку квартир сейчас низкий, некоторые покупатели ушли с "первички" на "вторичку", а большинство и вовсе "затаились" до лучших времен, держа сбережения на банковских депозитах»,— объяснил снижение показателей гендиректор портала Павел Луценко.

Напомним, снижение цен на новые квартиры происходит на фоне сокращения объемов жилищного строительства в республике. За год показатель в Ижевске снизился на 11,7%, до 1 млн кв. м в декабре 2024 года. Представители риэлторского рынка предполагают, что в новых условиях выживут только крупные застройщики, специализирующиеся на жилых комплексах. Эксперты отмечают, что в Удмуртии легче приобрести жилье за пределами столицы региона из-за льготных кредитных программ.

Подробнее об этом читайте в материале «Город течет в пригород».