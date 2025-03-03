Голкиперов переводят на ручной контроль

Со следующего сезона футбольным голкиперам и судьям придется привыкать к новому правилу, которое призвано сделать игру более интенсивной. Теперь арбитры, прежде практически не обращавшие внимание на то, сколько времени вратари удерживают мяч, будут обязаны контролировать введенный восьмисекундный лимит посредством обратного отсчета времени с помощью руки. А в случае если нарушение все-таки будет допущено, наказанием станет угловой, ранее в качестве санкции за несоблюдение правил никогда не применявшийся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По новым правилам, если вратарь не введет мяч через восемь секунд, его команду накажут угловым

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ По новым правилам, если вратарь не введет мяч через восемь секунд, его команду накажут угловым

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), структура, отвечающая за разработку и внедрение правил футбола, после заседания в Белфасте сообщила о внесении в них ряда изменений. Большинство выглядят косметическими, а с имплементацией одного громкого изменения, которое могло бы оказать достаточно существенное влияние на игру, IFAB, как выяснилось, решил не торопиться и провести «дополнительные тесты». Речь об определении положения вне игры.

В настоящий момент игрок считается находящимся в нем, если какая-либо часть его тела, которой разрешается забивать гол (то есть любая, кроме рук), в момент паса или удара находится ближе к линии ворот, чем мяч и «предпоследний обороняющийся футболист». Некоторые футбольные специалисты — прежде всего знаменитый тренер Арсен Венгер, сейчас возглавляющий департамент по глобальному развитию Международной федерации футбола (FIFA),— настаивают на существенном смягчении регламента с целью добавить игре остроты. Венгер вообще считает, что, чтобы офсайд был зафиксирован, между атакующим и обороняющимся должен быть «видимый зазор».

IFAB в данный момент рассматривает что-то вроде компромиссного варианта. При нем вне игры не фиксируется, если хотя бы одна часть тела атакующего игрока находится на воображаемой линии офсайда. Но и его пока принимать не решаются. По данным The Athletic, в IFAB опасаются, что внедрение такой трактовки приведет к резкому «перекосу баланса» в сторону нападения.

Между тем среди принятых изменений нашлось все же очень резонансное. The Guardian даже назвала его «революционным», имея в виду и формальный признак, и потенциальный эффект от новшества.

Оно заключается в корректировке придуманного еще в 1990-е правила. FIFA давно обратила внимание на то, что на интенсивность и зрелищность игры негативно влияет привычка голкиперов, особенно если результат матча устраивает их команду, подолгу задерживать мяч в руках. Чтобы положить ей конец, она ввела шестисекундый лимит для вратарей, действовавший с 1998 года.

Однако на практике ограничение не приносило никаких плодов, поскольку не существовало реальных способов его контроля. Судьи в редчайших случаях отваживались наказать провинившихся (а точнее, подозреваемых в провинности) свободным ударом, предпочитая просто устно предупреждать вратарей. На заседании в Белфасте руководитель судейского комитета FIFA Пьерлуиджи Коллина, на рубеже прошлого и нынешнего веков топовый арбитр, пользовавшийся колоссальной популярностью, признался, что за всю свою карьеру, несмотря на наличие довольно явных поводов, так ни разу и не назначил свободный.

Коллина, по сути, подтвердил, что при нынешней системе вратари, научившиеся применять различные уловки вроде картинных падений с мячом на газон, чувствуют себя безнаказанными.

Подтверждают это и цифры. Тот же Пьерлуиджи Коллина указал на то, что в итальянском высшем дивизионе и «других ведущих лигах» голкиперы удерживают мяч «по 20 секунд и даже больше». А технический директор IFAB Дэвид Эллерей в качестве иллюстрации привел состоявшийся в сентябре 2023 года матч предыдущего чемпионата Англии, в котором котировавшийся ниже «Брайтон» победил — 3:1 — «Манчестер Юнайтед». На нем работали эксперты структуры. Они подсчитали, что голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана удерживал мяч в среднем 4,8 секунды, в то время как голкипер «Брайтона», который вел в счете с середины первого тайма, Джейсон Стил — 14,8 секунды (нарушений с его стороны так и не было зафиксировано).

Вместо прежнего формата предлагается ввести иной. На задержку мяча голкиперу отводится восемь секунд, даже больше, чем раньше, но при этом арбитр обязан строго следить за соблюдением лимита. «Прозрачный» для спортсменов и публики контроль предлагается осуществлять посредством обратного отсчета, начинающегося за пять секунд до истечения лимита. Вести его будет судья, поднимая вверх руку, а потом постепенно опуская ее. IFAB сравнивает это движение с движением стрелки часов.

Санкцией за допущенное нарушение будет угловой. Собственно, в этом и состоит формальный признак «революционности». До сих пор нарушения правил в футболе карались лишь штрафными и свободными ударами.

При этом тесты, проводившиеся в низших дивизионах Англии и Италии, а также высшем дивизионе Мальты, как сказал председательствовавший на заседании IFAB Патрик Нельсон, принесли «чрезвычайно позитивные результаты». В частности, в 80 включенных в программу тестирования матчах молодежной (для игроков до 20 лет) итальянской лиги, по данным структуры, голкиперы в общей сложности брали мяч в руки 856 раз и более чем в 75% таких ситуаций, видя контролирующего их арбитра, избавлялись от него «в пределах пяти секунд».

Официально новое правило вступит в силу в следующем сезоне, иными словами, с 1 июля. Однако в реальности посмотреть на то, как оно работает на элитном уровне, можно будет даже раньше. IFAB сообщил, что изменение будет действовать на первом клубном чемпионате мира в «укрупненном», для 32 участников, формате, который FIFA позиционирует как одно из своих приоритетных соревнований. Турнир пройдет в США, а откроется 14 июня.

Алексей Доспехов