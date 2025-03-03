В Удмуртии провели первую трансплантацию почки после разрешения Минздрава

В РКБ №1 была выполнена первая в истории региона трансплантация почки пациенту с хронической почечной недостаточностью, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Операция длилась более двух часов. Ее выполняли 37-летнему мужчине. Она прошла успешно. «Действительно уникальная операция. Эта программа поможет спасти жизни десятков людей, и даст возможность людям получать помощь у нас в республике, а не ездить за ней в федеральный центр», — сказал господин Бречалов.

Решение об открытии программы трансплантации в Удмуртии приняли в 2023 году. «Больше года мы вели подготовку. Трансплантация почки — сложная, высокотехнологичная, но жизненно важная операция»,— добавил министр здравоохранения республики Сергей Багин.

Напомним, в 2025 году планируется провести шесть трансплантаций. Сейчас в регионе в очереди на пересадку почки находятся 40 человек. Больнице разрешили проводить забор и трансплантацию органов и тканей человека в январе 2025 года.