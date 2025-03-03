Петербург опустился на третье место в рейтинге городов по объему строительства жилья

Санкт-Петербург по результатам первого месяца 2025 года оказался на третьем месте по объемам строительства квартир. Он уступил вторую строчку Краснодару, пишет РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В России за прошедший год ввели свыше 107,8 млн кв. метров жилья. Это на 2,4% меньше показателя 2023 года. В регионах в 2024 году построили 14,2 тыс. многоквартирных домов.

Свыше 110 млн кв. метров жилья или 2,3 млн квартир строятся в России по состоянию на январь 2025 года. Первое место заняла Москва (17,4 млн кв. метров недвижимости). Затем идут Краснодар (5,3 млн) и Петербург (5,26 млн). Меньше всего жилья возводят в Комсомольске-на-Амуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге и Ленобласти зафиксировали дефицит элитной загородной недвижимости.

Татьяна Титаева