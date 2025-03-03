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Петербург опустился на третье место в рейтинге городов по объему строительства жилья

Санкт-Петербург по результатам первого месяца 2025 года оказался на третьем месте по объемам строительства квартир. Он уступил вторую строчку Краснодару, пишет РИА Новости.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В России за прошедший год ввели свыше 107,8 млн кв. метров жилья. Это на 2,4% меньше показателя 2023 года. В регионах в 2024 году построили 14,2 тыс. многоквартирных домов.

Свыше 110 млн кв. метров жилья или 2,3 млн квартир строятся в России по состоянию на январь 2025 года. Первое место заняла Москва (17,4 млн кв. метров недвижимости). Затем идут Краснодар (5,3 млн) и Петербург (5,26 млн). Меньше всего жилья возводят в Комсомольске-на-Амуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге и Ленобласти зафиксировали дефицит элитной загородной недвижимости.

Татьяна Титаева

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