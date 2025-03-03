Бастрыкин рассказал, сколько бойцов запрещенного «Азова» осуждено в России

Свыше 140 участников украинского полка «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) осуждено за преступления против мирного населения Донбасса. Такие сведения привел председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В отношении 519 лиц вынесены обвинительные приговоры, в числе осужденных — 145 участников запрещенного полка "Азов" (признан террористической организацией)»,— рассказал он в интервью ТАСС.

По словам Александра Бастрыкина, уже завершено расследование 423 уголовных дел, касающихся 566 украинских военных и наемников. Их обвиняют в применении запрещенных методов ведения войны, жестоком обращении с военнопленными и мирными жителями, а также в убийствах и уничтожении имущества. Среди осужденных 62 человека приговорены к пожизненному лишению свободы.

«Собранные доказательства свидетельствуют о том, что наряду с выполнением приказов вышестоящего командования и должностных лиц мотивом преступления является политическая и национальная ненависть к русскоязычному населению и вражда»,— добавил глава СКР

В конце прошлого года СКР сообщал, что с 2014 года было возбуждено 6025 уголовных дел в отношении представителей руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских силовых структур и военнослужащих ВСУ.