Краснокамский ЦБК за год получил почти 1 млрд руб. чистой прибыли

Выручка ООО «Кама» (управляет Краснокамским ЦБК) в 2024 году составила 28,6 млрд руб., что на 21% больше показателя 2023 года (23,5 млрд руб.). При этом общество получило чистую прибыль 948 млн руб., тогда как годом ранее зафиксировало убыток в размере 286, 6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Источник, знакомый с финансовой ситуацией на бумкомбинате, пояснил, что на финансовых показателях ООО сказалась благоприятная конъюнктура на рынке: цены на ряд маржинальных товаров, которые выпускает «Кама», оказались выше. Себестоимость продаж ООО за 2024 год выросла с 17,9 до 20 млрд руб.

Ранее «Кама» анонсировала планы в 2024 году достичь объемов выпуска мелованного картона 230 тыс. тонн, бумаги — 88 тыс. тонн.

ООО «Кама» базируется на площадке основанного в 1933 году Камского целлюлозно-бумажного комбината. Принадлежит группе «Свеза». Компания «Кама» является первым в России производителем мелованной бумаги, а с апреля 2021 года выпускает также мелованный упаковочный картон.