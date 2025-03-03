13,2 процента составил рост средней реальной зарплаты в России в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года, следует из данных ЕМИСС Росстата. Номинально показатель в декабре вырос в годовом выражении на 23,9% при общем росте за 2024 год на 19,3%. Резкое ускорение роста зарплат в конце года наблюдается в нефтяном (добыча нефти и производство нефтепродуктов), металлургическом и финансовом секторах, что может объясняться выплатами повышенных бонусов, в том числе с целью сэкономить на увеличенных с начала 2025 года ставках налогов. Ускоренный рост зарплат в конце 2024 года способствовал поддержке потребления и разгону инфляции в начале 2025 года.