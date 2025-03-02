Медведев: саммит по Украине в Лондоне — «русофобский шабаш»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал саммит представителей европейских стран по Украине «русофобским шабашем». По словам господина Медведева, единственная цель европейских лидеров — это «война до последнего украинца».

«Антитрамповский русофобский шабаш собрался в Лондоне, чтобы присягнуть на верность каким-то нацистам в Киеве. Это позорное зрелище хуже словесного поноса клоуна в Овальном кабинете»,— написал зампред Совбеза в социальной сети Х.

В рамках встречи европейских стран по Украине британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Лондон выделит Киеву кредит на сумму $2 млрд на военные расходы, в том числе для приобретения ракет ПВО. Участники саммита также пообещали продолжать оказывать военную помощь Украине и усилить давление на Россию.