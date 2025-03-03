В январе 2025 года в Чувашской Республике хозяйства всех категорий произвели 40,1 млн штук яиц, что на 58,5 % больше, чем в январе 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии производство яиц выросло на 58,5%

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Чувашии производство яиц выросло на 58,5%

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В планах на текущий год — увеличить в республике объем производства до 504,7 млн штук яиц.

Для стимулирования роста производства в регионе предусмотрены субсидии из республиканского бюджета. Они направлены на создание и модернизацию птицефабрик яичного направления, а также на приобретение нового технологического оборудования для содержания птицы, производства и переработки яиц. Размер субсидии составляет 30 % от понесенных затрат.

В 2025 году Татарстан планирует произвести 1,6 млрд яиц. За январь уже выпущено 128,3 млн яиц, что на 18 % больше по сравнению с прошлым годом, а в Марий Эл прогнозируется увеличение производства яйца до 493 млн штук. Это превысит показатели 2024 года на 10 %, или на 45 млн штук.

Влас Северин