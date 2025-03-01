В Республике Татарстан производство яиц в 2025 году во всех категориях хозяйств прогнозируется на уровне 1,6 млрд штук. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Минсельхозпрода республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году в Татарстане планируют произвести 1,6 млрд яиц

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В 2025 году в Татарстане планируют произвести 1,6 млрд яиц

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За январь 2025 года в Татарстане произвели 128,3 млн штук яиц, что на 18% больше, чем в 2024 году, с приростом 19,7 млн штук. В сельхозформированиях произведено 121,2 млн штук, что на 20% выше уровня 2024 года, с приростом 19,9 млн штук.

В Апастовском муниципальном районе реализуется проект птицефабрики «Яратель Апастово», которая будет рассчитана на 2,7 млн голов птиц, включая 2 млн кур-несушек, с валовым производством 655 млн яиц в год. Объем инвестиций на постройку новой птицефабрики составил 11 млрд рублей.

Влас Северин