К концу 2025 года, по прогнозным данным, в сельскохозяйственных предприятиях Республики Марий Эл валовое производство яйца составит 493 млн штук, что на 10% или на 45 млн штук выше уровня 2024 года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщали в пресс-службе Минсельхозпрода Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году в Марий Эл планируют произвести 493 млн яиц

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В 2025 году в Марий Эл планируют произвести 493 млн яиц

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За январь 2025 года в Республике Марий Эл птицеводческими предприятиями произведено 39,8 млн штук яиц, что на 9,9% или на 3,6 млн штук больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Основными производителями пищевого яйца в регионе являются ООО «Птицефабрика „Приволжская“», ООО птицефабрика «Птичий двор» и ООО «Птицефабрика Горномарийская». Инкубационное производство сосредоточено в ООО «Птицефабрика „Акашевская“».

В пресс-службе отметили, что увеличение объемов производства в 2025 году будет достигнуто за счет ввода в эксплуатацию репродуктора второго порядка для содержания родительского стада в деревне Карай Волжского района республики.

В текущем году в Татарстане планируют произвести 1,6 млрд яиц. За январь текущего года уже было выпущено 128,3 млн штук, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Влас Северин