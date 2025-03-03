Ипотеку в январе подморозило

В январе сегменты ипотечного кредитования показали заметное снижение, следует из опубликованного в пятницу обзора ЦБ. Такая динамика обусловлена не только длительными праздниками, но и сокращением спроса на жилье на фоне отмены массовой льготной ипотеки под 8% с 1 июля 2024 года и высоких рыночных ставок. Так, объем ипотечного кредитования на покупку строящегося по договорам долевого участия жилья сократился в январе до 86,5 млрд руб.— это вдвое ниже декабрьского значения 187,2 млрд руб. и почти в полтора раза ниже значения января 2024-го (128,5 млрд руб.). Объем выдачи ипотеки под строительство индивидуальных домов обвалился до 6,6 млрд руб.— это втрое меньше, чем было в декабре (21,8 млрд руб.), и в шесть раз ниже, чем в январе 2024 года (40,2 млрд руб.).

В общей сложности, по данным Банка России, объем выдачи ипотеки в январе оценен в 127 млрд руб. (минус 56% к декабрю и минус 53% к январю 2024-го). Объем ипотечного портфеля банков сократился на 0,5% по отношению к декабрю и составил 20 трлн руб.

Доля льготных ипотечных программ (сейчас наиболее массовой является «Семейная ипотека» под 6%) в общем объеме выдачи ипотеки составила более 80% — в рамках таких субсидируемых займов предоставлено 105,1 млрд руб. кредитов (против 233,1 млрд руб. в декабре). В ЦБ ожидают, что уже в феврале объемы выдачи льготной ипотеки восстановятся до декабрьских значений. Рыночное ипотечное кредитование на фоне высоких ставок в январе сократилось к декабрю в 2,7 раза — до 21,8 млрд руб. Средневзвешенная ставка по ипотеке в январе снизилась до 8,3% годовых с 8,5% в декабре, что связано с ростом доли программ с господдержкой в общем объеме жилищных займов.

Отметим, Минстрой на фоне сокращения спроса уже анонсировал проработку с Минфином, Центробанком и Дом.РФ «дополнительных решений» для поддержки рынка ипотеки — не раскрывая, впрочем, деталей. Обеспокоенность властей связана с тем, что при низком спросе застройщики могут снизить запуск новых проектов. Показатель может сократиться на 30% по сравнению с прошлым годом, что приведет к снижению объема ввода многоквартирного жилья начиная с 2027 года.

Евгения Крючкова