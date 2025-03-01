Матч между «Зенитом» и ЦСКА завершился со счетом 0:0
Футбольный матч между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА завершился ничьей. Встреча закончилась со счетом 0:0.
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Матч проходил в Петербурге на «Газпром Арене». За игрой на стадионе наблюдали 50 528 зрителей. Несмотря на добавочное время, ни одна из команд так и не смогла забить ни одного гола.
Следующий матч «Зенита» состоится 8 марта. Сине-бело-голубые сыграют с «Факелом» в Воронеже.
Ранее «Ъ» сообщал, что Родригао досрочно расторг контракт с «Зенитом».