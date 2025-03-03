Из психушки добежал до колонии

Апелляционный военный суд в Московской области оставил без изменений приговор — десять лет лишения свободы — уроженцу Чечни Магомеду Алханову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В 2000 году в составе бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба он участвовал в нападении на псковских десантников, когда погибли 84 военнослужащих, в 2004 году получил срок и отсидел его, а уже после последнего задержания дал взятку силовику и сбежал из больницы, где проходил психиатрическую экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед Алханов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Фото: Пресс-служба УФСИН по Астраханской области / ТАСС Магомед Алханов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Фото: Пресс-служба УФСИН по Астраханской области / ТАСС

В жалобе защиты, которую рассматривал Апелляционный военный суд (Власиха Московской области), адвокат Магомеда Алханова просила отменить приговор, вынесенный осенью 2024 года Южным окружным военным судом, и отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Защитник настаивала, что обвинительное заключение основано только на показаниях секретных свидетелей, что противоречит практике Европейского суда по правам человека. Также адвокат отмечала, что свидетели сообщили сведения, касающиеся исключительно самого осужденного, при этом информацией о деятельности бандформирования, его командирах, участниках, порядке наступления на высоту, обороняемую российскими военными, имевшемся у них вооружении, погодных условиях они либо не обладали, либо приводили данные, которые не соответствуют объективно установленным обстоятельствам. В частности, это касалось, по данным адвоката, хронологии и стадий ведения боя. Один из свидетелей, говорилось в жалобе, сообщил недостоверную информацию о времени следования боевиков к месту боя, кроме того, он затруднялся ответить, как и где познакомился с Алхановым, хотя в ходе предварительного расследования опознал его. Показания другого свидетеля относительно сдачи Магомеда Алханова в плен, по данным защиты, опровергаются видеозаписью, при этом в проведении портретной экспертизы суд первой инстанции, по мнению адвоката, неправомерно отказал. Еще один свидетель сообщил, что Магомед Алханов ничем не отличался от остальных 2 тыс. боевиков, однако также смог опознать его в ходе предварительного расследования.

К тому же, заметила адвокат, смерть некоторых военнослужащих наступила вследствие взрывных травм, в связи с чем выводы суда о причастности Алханова к их гибели не являются обоснованными. Кроме того, говорится в жалобе, в связи с гибелью ряда военнослужащих потерпевшими признаны сразу по несколько лиц, часть из которых не состояли с погибшими в родственных отношениях.

Эти обстоятельства, по мнению защиты, указывают на недостоверность приведенных доказательств, поэтому они не могли быть положены в основу приговора, равно как и незаверенная копия списка сдавшихся боевиков. В этом документе зафиксированы даты рождения и паспортные данные каждого из них, кроме Магомеда Алханова, что, по мнению адвоката, ставит под сомнение соответствие этой копии оригиналу списка, уничтоженного в 2001 году.

По мнению адвоката, приговор не отвечает требованиям УПК еще и потому, что ни одно из доказательств стороны защиты не получило оценки в приговоре, а все сомнения в виновности Алханова, вопреки требованиям закона, были истолкованы судом не в его пользу.

Однако апелляционную инстанцию изложенные в жалобе аргументы защиты не убедили, и приговор — десять лет колонии общего режима — был оставлен в силе.

Уголовное дело в отношении Магомеда Алханова было возбуждено летом 2021 года, после его задержания в Ставропольском крае. По версии обвинения, Алханов в 2000 году, будучи еще несовершеннолетним, в составе формирований Басаева участвовал в бою с десантниками 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ возле селения Улус-Керт, в ходе которого 84 военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения. Следствие вменило Алханову в вину участие в вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ), участие в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и посягательство на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК РФ). В конце августа 2021 года Магомед Алханов был доставлен в Астраханскую областную клиническую психиатрическую больницу для проведения судебной экспертизы. Там сотрудник ФСИН Денис Кухтин за взятку в размере 4,3 тыс. руб. 25 октября передал фигуранту ножовку и сотовый телефон, при помощи которых обвиняемый на следующий день бежал из больницы через отверстие в заборе. Позднее Кухтин был осужден на восемь с половиной лет за содействие побегу.

Повторно Алханов был задержан 2 ноября 2021 года на окраине Астрахани. В фабулу обвинения ему добавили статьи о даче взятки через посредника в размере, не превышающем 10 тыс. руб. (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), подстрекательство должностного лица к превышению должностных полномочий (ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 286 УК РФ) и побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении (ч. 1 ст. 313 УК РФ). 24 сентября 2024 года Южный окружной военный суд признал Магомеда Алханова виновным по всем статьям обвинения и приговорил его путем частичного сложения наказания к десяти годам в колонии общего режима. При этом суд учел приговор, который был вынесен Магомеду Алханову в 2004 году. Тогда его признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании, приготовлении к теракту и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Наказание он давно отбыл, с него был снят и административный надзор.

Отметим, что уже после расследования дела о нападении на псковских десантников в отношении Магомеда Алханова было возбуждено еще одно — о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ), организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем (ч. 2 ст. 208 УК РФ), организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Как сообщало УФСБ России по Ростовской области, Магомед Алханов входил в число девяти заключенных, которые готовили побег и захват заложников в ростовском СИЗО-1 в июне 2024 года, а затем он планировал вместе с сообщниками совершить теракт в Ингушетии. Напомним, непосредственно в захвате заложников участвовали шесть человек, при штурме изолятора спецназом выжил только один из них.

Ефим Брянцев