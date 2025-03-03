Концентратам уравняли ставку

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает единую ставку по НДПИ в размере 6% в отношении концентратов и других полупродуктов, содержащих один или несколько драгметаллов. Также уточняется порядок оценки стоимости полупродуктов с содержанием драгметаллов исходя из суммы произведений количества каждого химически чистого драгметалла и его средней цены на мировом рынке за налоговый период. Документ опубликован на портале правовых актов. Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДПИ.

Как говорится в пояснительной записке, изменения потребовались для предотвращения рисков возникновения споров между налоговыми органами и налогоплательщиками по вопросу определения налоговой базы по НДПИ. Как показывает судебная практика, при исчислении НДПИ в отношении концентратов, содержащих золото, серебро и металлы платиновой группы, в отношении налоговой базы не могут применяться единовременно различные налоговые ставки по НДПИ в 6% или 6,5%, а также различные значения рентного коэффициента Крента, равного 1 или 3,5. Неоднозначное толкование приводит к судебным спорам по вопросу использования понижающих коэффициентов к мировым ценам драгметаллов при определении стоимости химически чистого металла в целях исчисления НДПИ. В аппарате бизнес-омбудсмена ранее указывали Минфину на нерентабельность добычи платины при Крента 3,5, так как налог достиг почти 22% от выручки (см. “Ъ” от 9 ноября 2023 года).

В правительстве в ноябре 2024 года сообщали, что прежде всего определение налоговой базы станет более прозрачным для компаний, которые выпускают важнейшие металлы для высокотехнологичных отраслей: электроники, электротехники, металлургии, машиностроения, медицины, космической сферы. В распоряжении производителей останется дополнительно 250 млн руб. в год, которые могут быть направлены на расширение инвестиций и собственное развитие, говорил премьер Михаил Мишустин.

Анатолий Костырев