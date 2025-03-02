Подписание Дональдом Трампом указа о придании английскому языку статуса официального широко обсуждается в национальных (в том числе и неанглоязычных) медиа. Большинство наблюдателей считают указ частью более широкой политики президента по сокращению миграции. Кто-то называет его символическим, ведь более трех четвертей американцев считают английский своим первым языком, а статус официального он имеет в большинстве американских штатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Национальные флаги Испании и США

Фото: Oscar Gonzalez / NurPhoto / Getty Images Национальные флаги Испании и США

Фото: Oscar Gonzalez / NurPhoto / Getty Images

Притом что английский используется в качестве единственного национального языка, что видно по всем историческим документам, США… одна из немногих стран мира, не имеющая официального языка. Примерно 180 из 195 стран мира делают различие (между государственным и другими языками.— «Ъ»). Трамп много говорил о том, чтобы сделать английский государственным, особенно в 2024 году, когда критиковал подход к иммиграции президента Джо Байдена.

Указ… скорее символический, но это крупнейшая к настоящему времени победа сторонников движения (за единственный государственный язык.— «Ъ»), которое давно связано с попытками ограничить двуязычное образование и сократить иммиграцию… Более 30 штатов уже признали английский своим государственным языком. Притом что более трех четвертей американцев используют дома только английский язык, существует 42 млн испаноговорящих жителей… и 3 млн тех, кто говорит по-китайски.

Это уже второй удар по испанскому со времени возвращения Трампа к власти… Его администрация уже закрыла сайт Белого дома на этом языке… В 2017 году он закрыл испаноязычные правительственные аккаунты в соцсетях… Испанский язык родной для 43 млн жителей страны… Это принимали во внимание политики во время своих предвыборных кампаний, размещая свои объявления на испанском. Так делал и сам Трамп, и его поддержали некоторые испаноязычные (избиратели.— «Ъ»), особенно мужчины.

Указ Трампа появился в тот момент, когда число людей в США, говорящих не на английском языке, продолжает расти. Примерно один из десяти человек (проживающих в США.— «Ъ») в настоящее время говорит не на английском, а на каком-то другом языке. Этот показатель переписи 2022 года в три раза выше, чем был в 1980 году.

Указ Трампа — самый свежий шаг, направленный на изменение иммиграционной политики США. Во время своей избирательной компании в прошлом году он последовательно связывал языковые барьеры с более широкими проблемами миграции. В частности, он утверждал, что учащиеся-мигранты, не говорящие по-английски, с трудом справляются с учебой и становятся обузой для школьной системы. Оппоненты же говорят, что указ может создать проблемы для миллионов американцев, для которых английский не первый язык общения.

Подготовил Виктор Буй