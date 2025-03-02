«ФСК Регион» может поучаствовать в создании парка «Мещерское озеро»

В правительстве Нижегородской области планируют провести переговоры о создании парка «Мещерского озеро» в рамках государственно-частного партнерства. Как отмечено в презентации региональных проектов, с которой ознакомился «Ъ-Приволжье», инициатором частной концессионной инициативы по созданию парка на Мещерском озере выступил девелопер «ФСК Регион». Конкурс на право заключения концессии с Нижегородской областью может состояться в октябре 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На берегах озера планируется создать зону с аттракционами и колесом обозрения, благоустроенные пляжи, пешеходные маршруты и велодорожки, торговые точки. По дорожной карте срок проведения работ составит полтора года, сдать новый парк «Мещерское озеро» в эксплуатацию предполагается во втором квартале 2027 года.

Добавим, что еще в 2023 году «ФСК Регион» заявил о планах создания развлекательных парков в десяти городах России, в том числе в Нижнем Новгороде.

Иван Сергеев