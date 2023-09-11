Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Группа ФСК проектирует парк развлечений «ФСКазка» в Нижнем Новгороде

Компания «ФСК Регион» (входит в группу ФСК) ведет проектирование парка развлечений, который планируется построить в Нижнем Новгороде. Об этом в рамках Восточного экономического форума сообщил первый заместитель гендиректора «ФСК Регион» Роман Капинос.

Фото: Isfanbul

Фото: Isfanbul

По его словам, компания планирует построить аналогичные парки развлечений в десяти городах России. Финансирование проекта идет в партнерстве с банком «Дом.РФ». «Название сети пока еще обсуждается, рабочий вариант — "ФСКазка"»,— рассказал Роман Капинос (цитата по «РИА Новости»). Первый парк компания начала строить во Владивостоке, рассчитывая завершить работы в мае-июне 2024 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», «ФСК Регион» приобрело акции АО «Черниговская набережная» и в Нижнем Новгороде намерено заниматься застройкой Черниговской улицы на правом берегу Оки между Молитовским мостом и метромостом. Площадь предполагаемой застройки составит более 100 тыс. кв. м.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...