Группа ФСК проектирует парк развлечений «ФСКазка» в Нижнем Новгороде

Компания «ФСК Регион» (входит в группу ФСК) ведет проектирование парка развлечений, который планируется построить в Нижнем Новгороде. Об этом в рамках Восточного экономического форума сообщил первый заместитель гендиректора «ФСК Регион» Роман Капинос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isfanbul Фото: Isfanbul

По его словам, компания планирует построить аналогичные парки развлечений в десяти городах России. Финансирование проекта идет в партнерстве с банком «Дом.РФ». «Название сети пока еще обсуждается, рабочий вариант — "ФСКазка"»,— рассказал Роман Капинос (цитата по «РИА Новости»). Первый парк компания начала строить во Владивостоке, рассчитывая завершить работы в мае-июне 2024 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», «ФСК Регион» приобрело акции АО «Черниговская набережная» и в Нижнем Новгороде намерено заниматься застройкой Черниговской улицы на правом берегу Оки между Молитовским мостом и метромостом. Площадь предполагаемой застройки составит более 100 тыс. кв. м.

Андрей Репин