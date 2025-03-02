Петербурженка погибла при пожаре в коммунальной квартире на Большой Зеленина
В шестом часу утра 2 марта в доме 28 по улице Большая Зелинина загорелась трехкомнатная коммунальная квартира, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. Горели обстановка на кухне и межэтажные перекрытия на общей площади 25 кв. м.
Пожар в коммунальной квартире на улице Большая Зеленина, где погибла женщина
Фото: vk.com / spb_today / Елена Рыжкова
Из опасной зоны эвакуировали 15 человек, на тушение возгорания четырем пожарно-спасательным расчетам потребовалось более двух с половиной часов. В результате происшествия погибла женщина.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что мужчина погиб при пожаре в административном здании по адресу «Курляндская, 49». Огонь объял более 600 кв.м. Спасатели вывели на улицу 21 человека.