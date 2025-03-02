Макрон допустил возобновление диалога с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что власти европейских стран могут возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Он также заявил, что урегулирование конфликта на Украине без участия Европы поставило бы под угрозу безопасность региона.

«Ничего не исключено, я всегда это говорил. Диалог с президентом Путиным может состояться в подходящее время. У меня крайне прагматичный подход, и моя главная цель — безопасность французов»,— сказал Эмманюэль Макрон журналистам о возможном диалоге между властями ЕС и Кремлем (цитата по Le Journal du Dimanche).

Президент Франции также прокомментировал попытки США урегулировать боевые действия на Украине. Он сказал, что разрешение конфликта без участия Киева стало бы нарушением международного права. «Если бы они (США,— "Ъ") заключили соглашение с Россией без участия европейцев, это был бы вопрос безопасности, это стало бы расколом внутри НАТО»,— добавил он.

18 февраля Эмманюэль Макрон заявил о готовности к разговору с Владимиром Путиным, если это поможет урегулировать конфликт на Украине. В последний раз президенты Франции и России общались по телефону в сентябре 2022 года.