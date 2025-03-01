Родриган досрочно расторг контракт с «Зенитом»

Футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе бразильского защитника Родриго де Соуза Прадо (более известен как Родриган). Стороны договорились прекратить контракт досрочно, пишет пресс-служба «Зенита».

«В составе петербургского клуба бразилец провел 56 матчей, в которых забил три мяча. Вместе с сине-бело-голубыми защитник стал двукратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны»,— сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Футболист начал карьеру в бразильском клубе «Атлетико Минейро». С 2016 года он на правах аренды в таких клубах, как «Калденсе», «Коимбра», «Боа», «Ферровиария», а позже стал играть за зарубежные команды — так, в период с 2019 по 2021 годы он играл за португальский «Жил Висенте». В 2021-м он стал играть за клуб «Сочи», пока в 2022-м не перешел в «Зенит».

После 18-ти сыгранных туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У команды 39 очков. В 19-м туре чемпионата России «Зенит» сыграет с ЦСКА.