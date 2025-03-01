ЦСКА подтвердил свое место

В центральном матче недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ ЦСКА принимал УНИКС. В нынешнем сезоне казанцам еще ни разу не удавалось обыгрывать армейцев, и в Москву они ехали с намерением все-таки огорчить подопечных Андреаса Пистиолиса. ЦСКА, однако, оказался куда лучше готов к противостоянию. Хозяева лидировали с первых минут и уверенно победили со счетом 97:86, сохранив лидерство в таблице.

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Игроки УНИКСа ушли на двухнедельный перерыв, случившийся ввиду того, что на вторую половину февраля были намечены матчи сборных, не в лучшем настроении. Казанцы в последнем перед паузой матче уступили «Зениту». Победа над ЦСКА, который в этом сезоне УНИКС еще ни разу не обыгрывал, стала бы отличной компенсацией за осечку двухнедельной давности и могла бы задать хороший тон на оставшуюся часть регулярки. До ее завершения, к слову, осталось не так уж много времени: последние матчи состоятся в середине апреля.

На деле, однако, почти сразу выяснилось, что перерыв на пользу УНИКСу не пошел.

Казанцам потребовалась почти половина четверти, чтобы набрать свои первые очки: засуху удалось прервать Маркосу Найту. Потом, конечно, команда более или менее пришла в себя, но момент, как выяснилось, уже был упущен. ЦСКА, у которого поначалу не слишком удачно шли дела в атаке, компенсировал это отличной игрой в защите (в стартовой 10-минутке гости набрали всего 12 очков), что позволило хозяевам довольно легко «убежать» на дистанцию в три-четыре атаки. Вроде бы не бог весть что для начала игры. Но это обычно. В этот раз это был важнейший момент.

В начале второй четверти Иван Ухов двумя точными попаданиями сделал преимущество ЦСКА двузначным (25:12). И как ни старались Исмаэль Бако, тот же Найт, Джален Рейнольдс (кстати, в итоге с 21 очком в активе он стал самым результативным игроком встречи), а подобраться к сопернику и, что важнее, закрепиться на новых рубежах УНИКСу никак не удавалось. Хотя шансы время от времени вроде возникали. Например, в начале второй половины матча после попаданий Бако от перевеса ЦСКА остались несерьезные четыре очка. Но это был максимум того, чего мог добиться УНИКС в этот день. Армейцы, выглядевшие куда более сбалансированным коллективом, усилиями Ухова и Амата М`Бая снова отодвинулись на комфортное для себя расстояние. И удерживать перевес было не так уж и трудно, учитывая, как часто гости теряли мяч (12 потерь против 7 у ЦСКА), а также насколько часто уступали в борьбе за подборы.

Потом уже наставник УНИКСа Велимир Перасович посетует, что нельзя победить, когда позволяешь сопернику сделать 21 подбор в нападении.

Гости, правда, все равно старались. Ближе к концу матча они, можно сказать, махнули рукой на оборону, бросив все ресурсы в атаку. ЦСКА этот вызов принял и оказался лучше и в игре на встречных курсах. Неудивительно, учитывая, что у армейцев разыгрался Мело Тримбл. Таким образом, ЦСКА победил со счетом 97:86 и сохранил лидерство в чемпионате. «С самого начала ЦСКА играл лучше. 21 подбор соперников в нападении — это их желание, жесткость, сила и стремление к борьбе. Мы хорошо оборонялись, но каждый раз упускали отскоки, и это чаще всего приводило к пропущенным мячам. Также по ходу матча мы слишком часто фолили вдали от кольца, позволяя соперникам исполнять штрафные и набирать легкие очки. Каждый раз, когда мы сокращали отставание, следовали ошибки, и ЦСКА снова отрывался. Таким образом победить невозможно»,— заявил после матча Велимир Перасович. Что касается Андреаса Пистиолиса, то он отметил, что «ключевым стало самое начало матча». «Мы провели его очень собранно. УНИКС всегда начинает сильно и жестко, и мы ответили своей жесткостью и агрессивностью. Можно сказать, что мы контролировали ход всего матча»,— сказал он.

На втором месте после воскресных игр идет «Зенит», в воскресенье предсказуемо обыгравший аутсайдера первенства «Астану». При этом петербуржцы уступают ЦСКА только по дополнительным показателям. УНИКС занимает третью строчку.

Александр Петров