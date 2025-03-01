Путин в годовщину гибели псковских десантников позвонил матери их командира

Президент Владимир Путин по случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников, погибших в 2000 году, позвонил матери командира батальона Марка Евтюхина — Лидии Евтюхиной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Он рассказал, что госпожа Евтюхина поддерживает связь со всеми, кто потерял своих близких, а также занимается координацией помощи и «удовлетворением различных запросов семей погибших». Она делает это добровольно и довольно долго, отметил представитель Кремля.

«Президент еще раз дал высочайшую оценку подвигу наших героев и сказал, что в нашей стране этот подвиг не забудут никогда»,— рассказал господин Песков (цитата по ТАСС).

29 февраля 2000 года вооруженная банда Басаева напала на военных 6-й роты 104-го полка 76-й псковской дивизии воздушно-десантных войск в Чеченской республике. В результате 84 военнослужащих погибли, еще 4 пострадали. Более 20 участников боестолкновения были осуждены. ФСБ продолжает поиск причастных к нападению — в предыдущий раз трое человек были задержаны в октябре 2024 года.