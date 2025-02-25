Володин поручил подготовить законопроект о защите детей от бездомных собак

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по защите семьи вместе с другими профильными комитетами «как можно скорее» внести законопроект о защите детей от нападения бездомных собак. Людям, которые «любят разглагольствовать о любви к братьям меньшим», господин Володин предложил «не выбрасывать их на улицу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Тема нападений бездомных собак на детей обсуждалась на заседании Госдумы. Член комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев сообщил, что за 2024 год от бездомных собак пострадали 237 тыс. граждан. Господин Хамзаев отметил, что «цифра большая», а законодательство граждан не защищает.

В ответ Вячеслав Володин призвал подготовить соответствующий законопроект. «Все видели эти кадры, которые просто шокируют. Мы детей, людей защищать будем? Вдумайтесь: животное бесхозное, голодное. Законом предусмотрели поймать его, стерилизовать и потом назад на детскую площадку вернуть озлобленного»,— сказал он.

Ситуацию с бездомными животными регулирует федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» (вступил в силу в 2018 году). Изначально в документе были установлены единые требования: регионы должны были отлавливать, размещать в приютах, стерилизовать, вакцинировать и возвращать «неагрессивных» котов и собак в их места обитания. Но в июле 2023 года Госдума передала регионам обязанности отлова и возврата животных. Тогда же была принята поправка, позволяющая региональным властям принять нормы, допускающие усыпление отловленных животных. Первой это сделала Бурятия, за ней последовали Тува, Удмуртия, Астраханская, Магаданская, Оренбургская и Самарская области, Забайкалье, Чукотка и Якутия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бездомным животным продлят жизнь».

Полина Мотызлевская