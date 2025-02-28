«Локомотив» тронулся

В стартовом матче 19-го тура возобновившегося после зимней паузы чемпионата России по футболу махачкалинское «Динамо» принимало одного из претендентов на медали, «Локомотив», и добилось ничьей — 1:1. Железнодорожники упустили возможность хотя бы временно опередить «Спартак», который занимает третье место. С другой стороны, они вообще балансировали на грани поражения и отыгрались только в концовке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стартовый матч 19-го тура РПЛ между командами «Динамо» и «Локомотив»

Фото: ФК «Локомотив» Стартовый матч 19-го тура РПЛ между командами «Динамо» и «Локомотив»

Фото: ФК «Локомотив»

Матч в Каспийске, конечно, трудно было поставить в один ряд с главными событиями первого после длительного перерыва тура в Российской премьер-лиге (РПЛ). Понятно, что в центре внимания будет субботнее противостояние «Зенита» и ЦСКА, а в воскресенье «Ростов», который на днях неожиданно покинул главный тренер Валерий Карпин, встретится с московским «Динамо». Тем не менее выезд «Локомотива» в гости к махачкалинским динамовцам тоже ожидался с большим интересом, учитывая, что железнодорожники как-то выпали из актуальной повестки.

На трансферном рынке они никак себя не проявили и на Зимнем кубке РПЛ с участием практически всех лидеров текущего чемпионата не выступали. Словом, затихарились, как говорят в подобных случаях.

Команду Михаила Галактионова даже практически перестали называть в числе претендентов на чемпионство, хотя по итогам первой части сезона она набрала по 35 очков с московским «Динамо» и лишь на 2 балла отставала от замыкающего тройку «Спартака». Вот игра с махачкалинцами и должна была прояснить, а как, собственно, дела у «Локомотива» и готов ли он к чемпионской гонке. Тем более что на «Анжи Арене» очки приезжим достаются очень тяжело, и соперник вполне подходил для серьезной проверки.

Между тем в стартовом составе железнодорожников дебютировал еще один воспитанник клубной системы — 20-летний полузащитник Данила Годяев. В молодежке он играл вместе с Алексеем Батраковым, который уже успел не только закрепиться в главной команде, но и стать в ней одним из ведущих исполнителей. Пока Батраков зажигал в РПЛ, Годяев провел сезон 2024 года в чемпионате Белоруссии и хорошо зарекомендовал себя там, защищая цвета дзержинского «Арсенала» на правах аренды. Кроме того, после травмы и долгого восстановления в основу «Локомотива» вернулся бразильский центрбек Лукас Фасон.

Так получилось, что москвичи пропустили уже на девятой минуте, когда обе команды только привыкали к новому газону, уложенному на стадионе в Каспийске, и отнюдь не весенней погоде. К тому же поле присыпало снегом, и футболистам пришлось использовать контрастные мячи. Да и гол случился после того, как Сослан Кагермазов, пытаясь пробить по воротам, поскользнулся, упал и невольно подыграл партнеру. Эгаш Касинтура оказался тут как тут и с линии штрафной площади нанес неберущийся удар для голкипера гостей Ильи Лантратова.

«Локомотив», несмотря ни на что, старался комбинировать и искать в нападении нестандартные решения.

В одном из эпизодов Илье Самошникову удалось блеснуть техникой и закрутить мяч в направлении дальней штанги. Не факт, что вратарь Давид Волк выручил бы хозяев, однако защитник Валентин Пальцев самоотверженно подставил голову и отвел угрозу. Затем после подачи углового бил Фасон, и здесь уже Волк отметился удачным выбором позиции. Еще центрфорвард красно-зеленых Тимур Сулейманов достаточно опасно врывался в штрафную. Но много моментов в матчах с махачкалинцами, как правило, не бывает, так что больше ничего в первом тайме подопечные Галактионова создать не смогли.

Зато сразу после перерыва они организовали просто идеальную голевую ситуацию, причем для своего лучшего бомбардира. Батраков был обязан вколачивать мяч в сетку с убойной дистанции и все-таки оставил шанс Волку на спасение. Вскоре и Лантратов совершил эффектный сейв, парировав мощный удар Хуссема Мрезига с лета. Потом опять отличился Волк, когда заменивший Сулейманова Дмитрий Воробьев головой замыкал навес с фланга. А в другом моменте уже самого голкипера «Динамо», который ошибся на выходе из ворот, спас защитник Джемал Табидзе, бросившийся под Наира Тикнизяна и не позволивший тому переправить мяч в пустой створ.

Железнодорожники сравняли счет на 85-й минуте, когда Воробьев из-за штрафной жахнул под перекладину.

Этот тяжелый матч так и завершился вничью — 1:1. «Локомотив», с одной стороны, потерял важные очки, но все же сумел избежать поражения и с 36 баллами поднялся на промежуточное четвертое место. Теперь слово за конкурентами, которым наверняка тоже будет нелегко в первых официальных встречах возобновившегося чемпионата.

Александр Ильин