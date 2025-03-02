А также в других категориях

В 1996 году «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе получил ранее уже трижды номинировавшийся на премию актер Кирк Дуглас. Его настоящее имя Исер (Иссур) Данилович, впоследствии Исер Демский. Он сын уроженцев города Чаусы Могилевской губернии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Вестсайдская история» (1961). Художник-постановщик — Борис Левен (Левин)

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer Кадр из фильма «Вестсайдская история» (1961). Художник-постановщик — Борис Левен (Левин)

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

«Оскары» за лучший адаптированный сценарий получали в разное время четыре человека, чьи родители были эмигрантами из Российской империи. Это Роберт Рискин («Это случилось однажды ночью», премия присуждена в 1935 году), Сидни Аарон «Пэдди» Чаефски («Марти», премия 1955 года), Эбби Манн («Нюрнбергский процесс», премия 1965 года) и Элвин Сарджент (урожденный Элвин Суповиц, в 1977 году получил премию за фильм «Джулия», в 1980 году — за фильм «Обыкновенные люди»). Список не получивших награды номинантов в этой категории с российскими корнями гораздо длиннее. В нем есть даже имя Владимира Набокова (за «Лолиту» Стэнли Кубрика).

Золотую статуэтку за лучшую песню получил в 1936 году Эл (Александр) Дубин. Дубин написал стихи к мелодии Гарри Уоррена «Lullaby Of Broadway» в фильме «Золотоискатели 1935-го».

Соня Левин (настоящее имя — Сара Опескин) в 1955 году стала обладательницей «Оскара» в категории «За оригинальный сценарий». Победу ей и ее соавтору Уильяму Людвигу принес фильм «Прерванная мелодия». Левин родилась в Панемуне Ковенской губернии, в Соединенные Штаты попала в восьмилетнем возрасте.

Уроженец Бердичева (по другим сведениям — Житомира) Джозеф (Иосиф) Руттенберг получал «Оскары» за операторскую работу четырежды — за «Большой вальс» в 1939 году, «Миссис Минивер» в 1943 году, «Кто-то там наверху любит меня» в 1957 году и «Жижи» в 1959 году. Кроме того, в его послужном списке еще шесть номинаций на премию.

В 1955 году «Оскар» за операторскую работу получил фильм «В порту», который снял Борис Кауфман, брат советских кинематографистов Дзиги Вертова и Михаила Кауфмана.

В категории «Лучший короткометражный фильм, снятый на 1 бобину» в 1953-м был награжден продюсер фильма «Свет в окне: Искусство Вермеера» Борис Вермонт. Он родился в Российской империи, но более точная информация о месте его появления на свет отсутствует.

Есть обладатели «Оскаров» и среди композиторов, чьи родители когда-то эмигрировали из Российской империи. Например, Бернард (Максимилиан) Херрман — в 1942 году («Все, что можно купить за деньги»), Аарон Копленд — в 1950-м («Наследница»).

Родившийся в Москве Борис Левен (Левин) был удостоен «Оскара» как художник-постановщик фильма «Вестсайдская история» в 1962 году. Еще одна художница-постановщица, дочь немецких эмигрантов из России Патриция фон Бранденштайн получила премию за «Амадея» в 1985 году.