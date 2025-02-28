В Госдуму внесли законопроект о статусе ветерана для бойцов в Курской области

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о предоставлении статуса ветерана военнослужащим, силовикам и сотрудникам противопожарной службы, которые служили в приграничье Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Поправки предлагается внести в закон «О ветеранах». Согласно проекту, статус ветерана боевых действий или инвалида боевых действий будет предоставлен военнослужащим, в том числе уволенным в запас, сотрудникам МВД, Росгвардии, противопожарной службы, ФСИН, органов принудительного исполнения, а также прокурорам и следователям Следственного комитета России.

Основанием для присвоения статуса станет участие в отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, в том числе в приграничных регионах и зонах проведения специальной военной операции. Право на льготы также будут иметь те, кто получил ранения, контузии, увечья или заболевания при выполнении этих задач.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Статус ветерана расширят до приграничья».