Сотрудников научной организации в Петербурге задержали по делу о мошенничестве

Заместителя руководителя, главбуха и генерального директора ФГУП «СКТБ „Технолог“» задержали сотрудники петербургской полиции. Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, пишет «Фонтанка».

Следствие полагает, что этот персонал и другие неустановленные лица среди сотрудников завышали цены на покупаемые товары, за счет этого вывели из оборота свыше 16 млн рублей. Предполагаемых мошенников процессуально задержали, далее им будет избрана мера пресечения.

«Технолог» выпускает лекарственные субстанции. Организация находится в ведении Министерства науки и высшего образования, а также входит в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция задержала двух жителей Ленобласти, взламывавших аккаунты на маркетплейсах.

Татьяна Титаева