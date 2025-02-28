Дрозденко обязал согласовывать проекты КРТ с Градсоветом
Проекты комплексного развития территории и сопутствующие документы будут проходить процедуру согласования с Градостроительным советом в обязательном порядке. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение.
Фото: пресс-служба Александра Дрозденко
В пресс-службе администрации региона сообщили о внесении изменений в регламент. В Ленобласти нацелены на следование принципу единоначалия в вопросах развития территорий. В администрации полагают, что это позволит избежать злоупотреблений механизмом, который должен работать для создания комфортной среды.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что Госдума частично согласилась с петербургской инициативой об изменении закона о комплексном развитии территорий.