Сегодня исполняется 70 лет академику РАН Борису Алешину

Его поздравляет первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров:

— Уважаемый Борис Сергеевич! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Этот день — отличная возможность отметить Ваши выдающиеся достижения и вклад в развитие отечественной науки и промышленности. Ваш путь является ярким примером профессионализма и преданности делу, а Ваша работа по продвижению научных исследований и внедрению инноваций — основой для многих успешных проектов и инициатив, которые реализуются на благо нашей страны. Как член бюро «Союза машиностроителей России» и академик РАН, Вы не только участвуете в формировании стратегий развития ключевых отраслей, но и вдохновляете коллег на поиск наиболее эффективных решений. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях! Пусть каждый день приносит свежие идеи и возможности для их реализации!

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