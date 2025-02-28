Завершено расследование дела солдата ВСУ, мешавшего эвакуации из Курской области

Военные следственные органы СКР завершили расследование уголовного дела командира отделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Руслана Полторацкого, который мешал эвакуации гражданских из Курской области. Его обвиняют в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Следствие установило, что обвиняемый в составе подразделений ВСУ вторгся в Курскую область в августе 2024 года. Действуя в Суджанском районе, он мешал эвакуации мирных жителей из хутора Южного и применял оружие для устрашения населения. По версии СКР, фигурант делал это «для дестабилизации работы органов власти». Украинца задержали российские военнослужащие в ходе боевых действий.

Накануне, 27 февраля, суд в Москве заочно арестовал полковника ВСУ Владимира Пипко. По версии следствия, он руководит одним из подразделений украинской армии, которые напали на Курскую область в августе 2024 года. Ранее Следственный комитет сообщал о завершении расследования уголовного дела в отношении двух участников национального батальона «Азов» (признан террористическим в России и запрещен).

Никита Черненко