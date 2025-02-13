Завершено расследование дела против двух бойцов запрещенного «Азова»

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) завершили расследование уголовного дела против двух членов национального батальона «Азов» (запрещен в России и признан террористическим). Речь идет о Кирилле Беляеве и Денисе Гуре, сообщили «Ъ» в пресс-службе СКР. По каким статьям обвиняют фигурантов, не уточняется.

Фигуранты принимали участие в боевых действиях в районе города Красный Лиман в ДНР. Ведомство сочло, что своими действиями обвиняемые «угрожали безопасности Российской Федерации».

Также СКР заочно предъявил обвинение бывшему генпрокурору Украины Виктору Шокину и председателю Госпогранслужбы Украины в 2014–2017 годах Виктору Назаренко. По версии следствия, они, будучи членами Совета национальной безопасности и обороны Украины, принимали решения о ведении боевых действий против мирных жителей Донбасса. Из-за этого было разрушено более 368 объектов гражданской инфраструктуры, убито и ранено более 1 тыс. человек. Ведомство принимает меры по розыску и аресту обвиняемых.

7 февраля сотрудники ФСБ арестовали жителя Москвы, состоявшего в «Азове» (запрещен в России и признан террористическим) и склонявшего российских военных к переходу на сторону Украины. Правоохранительные органы считают, что задержанный также собирал данные о местах дислокации российских военнослужащих в зоне спецоперации, численности личного состава и потерях. 27 января верховный суд ДНР приговорил члена нацбатальона — наемника из Грузии Николаса Берианидзе — к пожизненному лишению свободы.

Никита Черненко