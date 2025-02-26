Полковника ВСУ заочно арестовали за вторжение в Курскую область

Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца и объявил в розыск полковника ВСУ Владимира Пипко, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела. Его обвиняют в совершении теракта (ст. 205 УК РФ) в Курской области.

О возбуждении дела против полковника сообщала в августе 2024 года официальный представитель СКР Светлана Петренко. Следствие установило, что на Курскую область напали военнослужащие ряда подразделений ВСУ, включая 22-ю механизированную бригаду и 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ. Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов указывались как командиры этих частей, их подозревали в совершении теракта, убийстве (ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ).

Ранее суд заочно арестовал командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ полковника Олега Апостола. Следствие установило, что руководимые Олегом Апостолом подразделения вторглись в Суджанский район Курской области 6 августа 2024 года. Полковник приказывал наносить ракетные удары и минировать улицы, чтобы мешать эвакуации мирных жителей.

Никита Черненко