Угольная перессортица

Спустя четверть века после приватизации «Кузбасской топливной компании» (КТК) власти Кемеровской области решили выяснить обстоятельства ее перехода в частные руки. Отношения губернатора Ильи Середюка с руководством аффилированной с «Русским углем» КТК ухудшилось в начале этого года, когда компания, сославшись на проблемы отрасли, отказалась поставлять населению сортовой уголь без дополнительных субсидий из областного бюджета. Цель проверки приватизации КТК глава региона не указывает. Эксперты отмечают, что национализация крупных частных компаний в России в последнее время стала распространенным явлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КТК создавалась для организации поставок угля населению, но за четверть века превратилась в одного из крупнейших производителей энергетических углей России

Фото: Дмитрий Белкин, Коммерсантъ КТК создавалась для организации поставок угля населению, но за четверть века превратилась в одного из крупнейших производителей энергетических углей России

Фото: Дмитрий Белкин, Коммерсантъ

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк выступил с резкой критикой в адрес руководства АО «КТК» из-за ее отказа компании с 1 января 2025 года поставлять населению региона сортовой (более высокого качества, чем рядовой) уголь. По оценке КТК, поставка населению сортового угля по льготным ценам даже с бюджетной субсидией в 1,5 млрд руб. невозможна из-за кризиса отрасли и «может привести к приостановке деятельности компании».

АО «КТК» по собственным данным является одним из крупнейших производителей энергетических углей в России. Производственные активы включают четыре горных участка на угольном разрезе «Виноградовский», а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру. Объем добычи в 2024 году составил, по данным компании, всего 5,8 млн т (3% от общей добычи в Кузбассе) против максимумов в 15,6 млн т в 2018-2019 годы. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО в 2023 году — 21,63 млрд руб., убыток — 3,105 млрд руб.

До последнего времени КТК являлась единственным поставщиком сортового угля населению по льготной цене. После ее отказа от поставок, власти Кузбасса договорились с пятью другими компаниями, в числе которых «СДС-Уголь» и «СУЭК-Кузбасс». По словам Ильи Середюка, в общей сложности на поставку 280 тыс. т при необходимых 380 тыс. т в год.

«“Кузбасская топливная компания” перешла в частные руки, и сейчас продавать уголь населению они предлагают только по коммерческой цене... Я дал поручение поднять все документы — как происходила приватизация, по каким ценам отгружали уголь другим потребителям. Обращаюсь к депутатам парламента с просьбой заняться этим вопросом!»,— призвал господин Середюк депутатов законодательного собрания, выступив перед ними на сессии 26 февраля.

В ходе прямого телеэфира 27 февраля руководитель региона уточнил, что изучением истории приватизации КТК займется специально созданная комиссия во главе с депутатом заксобрания Николаем Приезжевым. Господин Приезжев продолжительное время возглавлял Бачатский угольный разрез, около четырех лет занимал пост президента «Кузбассразрезугля», а в настоящее время является советником гендиректора этой компании. Илья Середюк противопоставил КТК «социально ответственным» угольщикам Кузбасса и отметил, что это единственная компания, для беседы с руководством которой ему пришлось отправляться в Москву.

КТК была создано в форме ГУП Кемеровской области в 2000 году для организации системы централизованного снабжения углем ЖКХ и населения Кузбасса. Вскоре администрация губернатора Амана Тулеева приватизировала компанию и связанные с ней структуры, в частности, ОАО «Кузбасстопливосбыт», и до 2019 года они находились под контролем экс-гендиректора ГУПа Игоря Прокудина (миноритарным партнером был новосибирский предприниматель Вадим Данилов). В апреле 2019 года Игорь Прокудин и Вадим Данилов продали свои пакеты в 50,07% и 16,78% акций КТК структурам бизнесмена Михаила Гуцериева. В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением разрешил ООО «Омега», аффилированному с «Русским углем», приобрести почти 100% акций КТК. В мае 2023-го «Интерфакс» со ссылкой на данные отчетности сообщал, что Михаил Гуцериев и члены его семьи вышли из капитала «Русского угля» и КТК.

В КТК «Ъ-Сибирь» пообещали прокомментировать ситуацию позже. Николай Приезжев на звонки «Ъ-Сибирь» не ответил.

Конечную цель изучения истории приватизации КТК власти Кузбасса не указывают.

Национализация крупных частных компаний, основой для которой стали претензии к процессу приватизации, стала распространенным явлением в России в последнее время. Так, в 2024 году в собственность государства перешли крупнейшее в России производство макарон «Макфа», значительная часть активов агрохолдинга «Покровский», несколько компаний группы «Ариант», включая АО «Кузнецкие ферросплавы» в Кузбассе. «Тенденция к пересмотру приватизационных сделок, совершенных в 1990-е и даже 2000-е годы,— это целое направление в деятельности надзорных органов, в частности, прокуратуры. Полагаю, эта тенденция в целом установлена на самом высшем уровне. Мы еще увидим не одну и не две, и не три пересмотренных сделки приватизированных предприятий»,— говорил ранее «Ъ» управляющий партнер коллегии адвокатов «Железников и партнеры» Александр Железников.

Валерий Лавский; Игорь Лавренков, Кемерово