Заслуженный мастер спорта СССР Олег Кутузов скончался в Петербурге

Знаменитый советский баскетболист Олег Кутузов скончался 27 февраля в Петербурге на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба БК «Зенит». В команде выразили искренние соболезнования родным и близким спортсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба баскетбольного клуба «Зенит» Фото: Пресс-служба баскетбольного клуба «Зенит»

Кутузов родился в Ленинграде в 1935 году. Баскетболом начал заниматься в школе. Поступив в Ленинградский электротехнический институт, в 19-летнем возрасте попал в баскетбольную институтскую команду.

Он становился двукратным чемпионом Европы по баскетболу, бронзовым призером Всемирных студенческих игр, вице-чемпионом мира среди ветеранов. Являлся заслуженным мастером спорта Советского Союза.

В составе сборной СССР участвовал в 1959 году в чемпионате мира по баскетболу. В финале нашей команде предстояло играть с Тайванем, однако команда отказалась от встречи по политическим мотивам, за что была дисквалифицирована.

Кутузов также известен по работе в ЛЭТИ, в 1996 году он защитил докторскую диссертацию «Методы и модели ускоренной имитации в задачах разработки сетей интегрального обслуживания АСУ», в 1992 году стал профессором.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что первый секретарь горизбиркома Маргарита Малова скончалась в Петербурге после продолжительной болезни.

Андрей Маркелов