ИИ начал анализировать рентгеновские снимки в больницах Урала

В Свердловской области в полную силу заработала система искусственного интеллекта (ИИ), помогающая врачам анализировать рентгеновские снимки, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Система была внедрена в сентябре 2023 года и после успешных испытаний с начала 2025 года подключена к более чем 160 медицинским учреждениям. В 2024 году с ее помощью было обработано более миллиона цифровых изображений грудной клетки, при этом алгоритм выявил почти 44 тыс. случаев с признаками патологий.

По данным правительства, использование ИИ позволяет экономить до 30% времени врачей, а обработка одного исследования занимает менее минуты. Система используется для распределения сложных исследований по приоритетам, автоматического контроля качества снимков и как второе чтение при массовом скрининге.

Алгоритм выявляет переломы ребер, признаки туберкулеза, пневмонии, новообразований в легких, расширения тени сердца, анализирует маммографию, рентгенографию и флюорографию легких.

«Врачи оценили пользу от внедрения и адаптировались к цифровым помощникам, научились работать с ними в тандеме. Доверие к технологии растет среди врачей-рентгенологов, и это связано с выходом технологии на новый уровень, в первую очередь по возможности быстрее и точнее выявлять патологии»,— отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Полина Щуцкая