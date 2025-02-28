«Авангард» вышел в плей-офф КХЛ

Хабаровский «Амур» обыграл нижнекамский клуб «Нефтехимик» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 5:4 в овертайме. По итогам этой игры «Авангард» вышел в плей-офф.

Омский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона с 72 очками по итогам 59 матчей. Он уже не опустится ниже «Нефтехимика», занимающего десятое место с 54 очками в этом же дивизионе.

Участие в плей-офф также гарантировали выступающие в Восточной конференции челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», уфимский «Салават Юлаев», казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург».

Из Западной конференции в плей-офф вышли ярославский «Локомотив», московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, минское «Динамо» и череповецкая «Северсталь».

Следующий матч для «Авангарда» запланирован на 2 марта против московского «Спартака» на льду противника.