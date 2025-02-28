«Балтика» запустила производство минеральной воды

Компания «Балтика» объявила о старте производства новой природной минеральной воды Skalla. Продукт разливается на заводе компании в Ростове-на-Дону, а источник воды расположен в экологически чистом районе Карачаево-Черкесии, на высоте 1100 метров, в окружении гор и заповедников, рассказали «Ъ» в компании.

«Запуск Skalla — это шаг к расширению нашего безалкогольного ассортимента. Мы стремимся создавать лучшие продукты, ориентируясь на предпочтения потребителей»,— заявил старший директор дивизиона продаж «Юг» и директор по развитию безалкогольного портфеля «Балтики» Алексей Петренко.

В компании заверили, что природная вода Skalla отличается «кристальной чистотой, свежестью, мягкостью и идеальным для питьевой воды балансом pH — 7,7». Вода уже поступила в продажу. Товар доступен в южных регионах России в ПЭТ-бутылках объемом 0,5 и 1,5 л.

Помимо минеральной воды портфель «Балтики» также включает 40 пивных национальных и региональных брендов (в том числе «Балтика», «Невское», «Арсенальное») и энергетический напиток Flash Up. С заявкой на регистрацию торговой марки Skalla в Роспатент «Балтика» обратилась 6 июня 2024 года.