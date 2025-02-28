РУМО поучаствует в конкурсе на финансирование опытного судового двигателя

Как сообщили в АО РУМО, во втором квартале 2025 года ожидается проведение конкурса на получение субсидии Минпромторга РФ для изготовления опытного образца двигателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «РУМО» Фото: АО «РУМО»

По итогам совещаний, проведенных еще в прошлом году, всем заинтересованным организациям предложили сформировать комплексное техзадание на дизельный двигатель мощностью 1,2 МВт (и его соответствующих модификаций от 1 до 1,8 МВт).

«Мы совместно с “ОСК-Движение”, дочерним предприятием Объединенной судостроительной корпорации, приняли активное участие в подготовке этого техзадания. Но комплексное ТЗ так и не было подготовлено, так как согласие по его составу от разных производителей двигателей внутреннего сгорания не было достигнуто. Тем не менее 26 февраля на совещании в Минпромторге “ОСК-Движению” поручили сформировать ТЗ. РУМО на этом совещании в очередной раз подтвердило готовность своего участия в конкурсе на получение субсидии. В отличие от других участников мы находимся в наибольшей степени готовности и имеем самый больший задел. Поэтому надеемся на победу», — рассказал «Ъ-Приволжье» председатель правления АО РУМО Андрей Горшков.

В пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации подтвердили, что готовы к сотрудничеству с РУМО по поставке двигателей. «Однако важно учитывать, что ОСК как конечный исполнитель несет все риски связанные с качеством продукции, сроками поставки и гарантийными обязательствами перед заказчиком. В этой связи использование предприятиями ОСК двигателей РУМО в серийных объемах может начаться только после того, как нам будет поставлен опытный образец, который пройдет испытания на одном из строящихся судов и подтвердит все заданные характеристики», — заключили в корпорации.

Иван Сергеев