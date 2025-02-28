«Синтоген» вложит около 1 млрд рублей в производство реагентов для нефтехима

Нижегородское ООО «Синтоген» инвестирует 917 млн руб. в производство присадок для масел и реагентов для нефтепромысловой химии. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Производство мощностью 40 тыс. т продукции в год планируется построить на площадке особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске. Проект позволит создать 40 новых рабочих мест.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Синтоген» было зарегистрировано в Дзержинске в 2024 году с уставным капиталом 1 млн руб. Долей 100% владеет нижегородское ООО «Капрон». Генеральный директор Иван Портнягин. Компания специализируется на производстве прочих основных органических химических веществ. Финансовая отчетность организации не представлена.

Владимир Зубарев