Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о самых ярких событиях в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство культуры РФ Фото: Министерство культуры РФ

Завершился XVIII Зимний международный фестиваль искусств под артистическим руководством Юрия Башмета. Несколько крупных мировых премьер, участие музыкантов из более десятка стран мира, причем не только государств БРИКС (которым был посвящен отдельный вечер), но и из так называемых недружественных Испании и Германии. На завершающей пресс-конференции Дмитрий Гринченко, директор оператора фестиваля — «Русского концертного агентства», приводил такие данные: в Сочи приехали около 2,5 тыс. артистов и музыкантов, а примерное число зрителей составило более 25 тыс. Гринченко так ответил на мое утверждение, что посещаемость мероприятий фестиваля зрительно заметно возросла:

«Это такие волны. Мы уже несколько таковых проживали за 18 лет. В чем-то выросла, в чем-то чуть хуже стала, поэтому это все время баланс. Но в целом у нас очень увеличилась посещаемость концертов, например, в зале "Чайка" на Морвокзале и на Красной Поляне, на которой мы работает всего лишь второй год. В Зимнем театре она давно достаточно стабильная. Есть над чем работать».

И все же я останусь при своем убеждении: на большей части представлений был полный аншлаг, особенно на том вечере, когда Валерий Гергиев дирижировал своим оркестром Мариинки, а также на открытии и закрытии фестиваля. Гала-закрытие оправдало ожидания — сразу три мировых музыкальных премьеры от Кузьмы Бодрова, Алексея Сюмака и Валерия Воронова. Сюмак для своего цикла по рождественским стихам Иосифа Бродского выбрал сопрано, что мы с коллегами признали не очень удачным вариантом — слова было трудно разобрать. А вот минималист Воронов представил часть «Солдатского реквиема» на произведения советских поэтов времен Великой Отечественной, и это прозвучало крайне привлекательно по сути и по звуку. Ждем оставшиеся части «Реквиема» этой осенью. Прекрасно выступил ровесник фестиваля, внук маэстро Грант Башмет, чью скрипку сопровождал оркестр под управлением деда. В конце, как обычно, блестяще играл Денис Мацуев. А на бис Башмет с Мацуевым на рояле исполнили свою «коронку» — «Подмосковные вечера» в джазовой переработке.

Дмитрий Буткевич