Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что изменилось в интерьере автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tanksuv.com Фото: tanksuv.com

Неделю назад я ехал по трассе Качуг—Иркутск, и навстречу в сторону Байкала раз в пять минут обязательно проезжал внедорожник Tank 300 с местными номерами. Был выходной, буквально несколькими днями ранее был официально разрешен выезд на лед озера, и потому на дороге, конечно же, была самая разная туристическая техника. Но именно Tank 300 в этом потоке обращали на себя внимание. Что в принципе не совпадение, а закономерность — в 2024 году продажи внедорожника выросли у нас почти в 2,5 раза. Было реализовано 16 тыс. единиц с лишним, что позволило модели стать самым продаваемым премиальным автомобилем в России. Именно так: наш премиум теперь — это Tank.

На этой неделе в Китае представили обновленную версию внедорожника. Внешне он практически не изменился, и его не отличить от актуального Tank 300, который продается у российских дилеров марки. Что неудивительно, потому что модель выполнена в таком ретростиле, а классика не нуждается в частом подновлении. Про моторы пока не говорили, но есть предположение, что силовая установка останется прежней. Все главные изменения в интерьере. Теперь на передней панели не единый блок, объединяющий «приборку» и экран мультимедиа. Последний, согласно давней китайской моде, превратился в огромный «iPad», размещенный по центру. Но есть и хорошая новость — появилось достаточное количество физических кнопок для управления функциями, востребованными наиболее часто, например, климатической системой. Изменился и центральный тоннель: селектор управления коробкой переехал на рулевую колонку, освободив место для площадок с беспроводной зарядкой для двух смартфонов. Удобно, но, как говорят специалисты, для батареи смартфона все же полезнее заряжаться через провод.

Больше информации об обновленном Tank 300 ожидается в середине марта, когда обновленный внедорожник появится в продаже на домашнем рынке.

Дмитрий Гронский