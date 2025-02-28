Песков не стал раскрывать итоги переговоров РФ и США в Стамбуле

Итоги переговоров РФ и США в Стамбуле будут озвучены по линии дипломатических ведомств. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге в пятницу.

«Все-таки делегации были на уровне наших дипломатических ведомств, поэтому информацию нужно ожидать оттуда»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

27 февраля в Стамбуле прошли переговоры дипломатических делегаций РФ и США. Стороны обсуждали работу дипмиссий, которые в последние годы сталкивались со множеством проблем и препон с обеих сторон.

В Госдепартаменте назвали дискуссии «конструктивными» и сообщили, что переговорщики определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации работы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что нынешние экспертные консультации России и США — лишь первые в серии встреч.

Подробнее о переговорах РФ и США в Стамбуле — в материале «Ъ» «Россия и США ворошат прошлое ради будущего».

Анастасия Домбицкая